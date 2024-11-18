Поки триває перевірка, він змирився з тим, що його лівої ноги більше немає.

Чоловік був шокований після того, як, прокинувшись після операції, дізнався, що хірурги помилково ампутували не ту ногу.

Про це повідомляє Mirror.

48-річний Джейсон Кеннеді, колишній рибалка, звернувся до лікарні Грейс в Манітобі, Канада, для проведення планової операції з видалення правої ноги через важку кісткову інфекцію.

Кеннеді спочатку звернувся до лікарні Севен Оукс 23 жовтня через біль і кровотечу в правій нозі. Рішення про ампутацію в лікарні Грейс було ухвалено 28 жовтня, а сама операція відбулася 31 жовтня.

Лише після операції він виявив, що його ліва нога була ампутована. Він сказав: "Я просто думав, чи не було це поганим сном. Біль все ще відчувається в моїй правій нозі, і він відчувається просто зараз, коли ми говоримо".

У Канаді хірурги ампутували чоловіку не ту ногу / Фото: aptnNEWS

Представник Регіонального управління охорони здоров'я Вінніпегу заявив, що через конфіденційність пацієнта вони можуть надати лише обмежену інформацію "в цій складній клінічній ситуації".

Прессекретар визнав, що цей інцидент завдав страждань пацієнтові, його родині та особам, які надавали допомогу: "Члени медичної команди особисто зустрілися з пацієнтом, щоб принести свої щирі вибачення і обговорити наступні кроки".

Наразі інцидент вивчає команда з безпеки пацієнтів, щоб виявити потенційні можливості для вивчення системи. Результати цього аналізу будуть повідомлені пацієнту одразу після завершення. Кеннеді розповів, що отримав вибачення від свого хірурга та "двох інших колег".

Зараз він виступає з метою підвищення обізнаності про цю проблему і змирився з тим, що його лівої ноги більше немає. Він сказав: "Я одразу зрозумів, що в мене відняло ліву ногу, і подумав: "Цього не може бути". Все, що я міг зробити, це подумати: "Чому це відбувається зі мною?". Я був під враженням, що це буде моя права нога, тому що саме там найсильніший біль. І моїми першими думками були прощення в моїй голові, я міг легко пробачити людину, тому що я навчився від моєї сім'ї, від моєї мами, мого тата і моєї бабусі. Я дізнався від них, наскільки важливим є прощення".

У Канаді хірурги ампутували чоловіку не ту ногу / Фото: aptnNEWS

Матір Джейсона Івонн приїхала здалеку, щоб бути поруч із сином після його ампутації, але коли вона повернулася додому, він зробив несподівану заяву. Вона поділилася: "Він сказав: "Мамо, я маю тобі дещо сказати. Я не хотів говорити тобі, коли ти мала їхати додому. Вони відрізали не ту ногу".

Попри те, що жінка пишається своїм сином за проявлене прощення, вона наполягає на тому, що підзвітність має вирішальне значення. "Він повинен отримати компенсацію за те, що з ним сталося", - твердо заявила Івонн. "Це неправильно".

Нагадаємо, у Китаї жінка померла після 6 пластичних операцій за один день. Її родина отримала половину відшкодування у розмірі 168 000 доларів США.

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