Актриса Мила Сиватская стала мамой и показала первое фото новорожденной дочери

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

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Украинская актриса Мила Сиватская впервые стала мамой и сообщила об этом своим поклонникам.

Актриса поделилась радостной новостью в своих соцсетях. Для Сивацкой это первый ребенок. Девочка родилась в Барселоне. Актриса уже показала первый снимок с новорождённой. На фото малышка лежит в белом боди и укутана в уютный плед. Рядом можно увидеть чёрно-белый снимок Милы с ребёнком на руках.

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«Когда сбывается самая заветная мечта… Добро пожаловать в этот мир, моя маленькая доченька», — нежно написала Сивацкая.

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Сообщение Милы Сивацкой / © instagram.com/mila_sivatskaya

Особенно символичным стал первый снимок, на котором Мила объявила о пополнении в семье. На фотографии новорожденной девочки можно разглядеть её тёмные волосы — похоже, доченька унаследовала эту черту от мамы. Актриса и её возлюбленный Сергей пока не раскрывают всех подробностей о ребёнке, в частности её имени.

Напомним, недавно Екатерина Тишкевич продемонстрировала округлый животик в стразах и удивила откровенным признанием.

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