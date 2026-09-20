Кроты помогли археологам найти средневековое сооружение

Крот / © Unsplash

Реклама

Археологи в Бельгии обнаружили остатки средневековых кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков благодаря материалам, которые кроты вынесли на поверхность.

Об этом пишет издание Arkeonews.

Реклама

Находки указали на существование кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков и дали новые сведения о средневековой сельской усадьбе, давно исчезнувшей из письменных источников.

Реклама

В общей сложности исследователи получили 2810 фрагментов общим весом чуть более двух килограммов. Среди них были строительные обломки, керамика, металлические предметы и фрагменты природного камня.

Керамика помогла уточнить датировку достопримечательности. Среди 294 фрагментов преобладала местная серая посуда, далее по количеству шла красная. Также встречались украшенная керамика, протокаменная посуда и импортированная немецкая каменная посуда. В общем, находки охватывают период примерно от XII до XV века, однако большинство датируют XIII-XIV веками. Это позволяет уверенно отнести браму к средневековому периоду.

Напомним, на частном огороде в Гусятине Тернопольской области археологи обнаружили остатки трипольского жилья. Исследователи предполагают, что находка может являться частью значительно большего поселения.

Новости партнеров

Новости партнеров