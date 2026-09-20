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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Кроты помогли археологам найти средневековое сооружение

Животные, прокладывая тоннели под травой, вынесли на поверхность археологический материал из захороненных культурных слоев.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Крот

Крот / © Unsplash

Археологи в Бельгии обнаружили остатки средневековых кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков благодаря материалам, которые кроты вынесли на поверхность.

Об этом пишет издание Arkeonews.

Находки указали на существование кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков и дали новые сведения о средневековой сельской усадьбе, давно исчезнувшей из письменных источников.

В общей сложности исследователи получили 2810 фрагментов общим весом чуть более двух килограммов. Среди них были строительные обломки, керамика, металлические предметы и фрагменты природного камня.

Керамика помогла уточнить датировку достопримечательности. Среди 294 фрагментов преобладала местная серая посуда, далее по количеству шла красная. Также встречались украшенная керамика, протокаменная посуда и импортированная немецкая каменная посуда. В общем, находки охватывают период примерно от XII до XV века, однако большинство датируют XIII-XIV веками. Это позволяет уверенно отнести браму к средневековому периоду.

Напомним, на частном огороде в Гусятине Тернопольской области археологи обнаружили остатки трипольского жилья. Исследователи предполагают, что находка может являться частью значительно большего поселения.

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