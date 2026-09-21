Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Партия канцлера Германии Фридриха Мерца по итогам выборов 20 сентября не будет представлена в ландтазе федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

Об этом сообщает DW.

Реклама

По предварительным официальным результатам, Христианско-демократический союз получил 4,9% голосов. Для прохождения в земельный парламент партии необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

Реклама

Таким образом, ХДС не хватило всего 0,1 процентного пункта. Это первый случай, когда партия по результатам земельных выборов не будет представлена в одном из парламентов федеральных земель Германии. В 2021 году в Мекленбурге – Передней Померании ХДС получил 13,3%.

Первое место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" - 38,2%. Социал-демократическая партия действующего премьера земли Мануэлы Швезиг получила 35,5%. Левая партия набрала 6,5%, а "Зеленые" - 5,7%.

Еще одна политическая сила, BSW, также осталась за пределами ландтага, набрав 4,8%.

После появления первых результатов Фридрих Мерц назвал показатель ХДС "катастрофой". В то же время канцлер заявил, что не намерен покидать пост и планирует продолжать политический курс и реформы.

Реклама

Выборы в Мекленбурге – Передней Померании состоялись 20 сентября. Официальный избирательный орган земли сообщал, что после голосования сначала устанавливается предварительный результат, а окончательные итоги утверждаются позже.

Что известно об AfD

Отметим, что «Альтернатива для Германии» (AfD) — правопопулистская немецкая партия, занимающая критическую позицию по поддержке Украины.

По данным немецких и других европейских разведывательных источников, на которые ранее ссылались другие СМИ, AfD получала поддержку со стороны России, в частности, для кампаний в социальных сетях.

Партия выступает за отмену санкций против РФ и возобновление поставок российских нефти и газа. Ее представители также пытались через суд добиться прекращения германской военной помощи Украине.

Реклама

В предвыборной программе AfD на 2025 год будущее Украины связывалось с нейтралитетом и отказом от вступления в НАТО и ЕС. Как отмечала ранее The Independent, по этому вопросу позиция партии даже жестче позиции Дональда Трампа, который не требовал от Украины отказаться от европейской интеграции.

Новости партнеров

Новости партнеров