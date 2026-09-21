Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за підсумками виборів 20 вересня не буде представлена у ландтазі федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія.

Про це повідомляє DW.

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За попередніми офіційними результатами, Християнсько-демократичний союз отримав 4,9% голосів. Для проходження до земельного парламенту партії необхідно було подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

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Таким чином, ХДС забракло лише 0,1 відсоткового пункта. Це перший випадок, коли партія за результатами земельних виборів не буде представлена в одному з парламентів федеральних земель Німеччини. 2021 року в Мекленбурзі — Передній Померанії ХДС отримав 13,3%.

Перше місце на виборах посіла "Альтернатива для Німеччини" — 38,2%. Соціал-демократична партія чинної прем'єрки землі Мануели Швезіг отримала 35,5%. Ліва партія набрала 6,5%, а "Зелені" — 5,7%.

Ще одна політична сила, BSW, також залишилася за межами ландтагу, набравши 4,8%.

Після появи перших результатів Фрідріх Мерц назвав показник ХДС "катастрофою". Водночас канцлер заявив, що не має наміру залишати посаду та планує продовжувати політичний курс і реформи.

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Вибори у Мекленбурзі — Передній Померанії відбулися 20 вересня. Офіційний виборчий орган землі повідомляв, що після голосування спочатку встановлюється попередній результат, а остаточні підсумки затверджуються пізніше.

Що відомо про AfD

Зазначимо, що «Альтернатива для Німеччини» (AfD) — правопопулістська німецька партія, яка посідає критичну позицію щодо підтримки України.

За даними німецьких та інших європейських розвідувальних джерел, на які раніше посилалися інші ЗМІ, AfD отримувала підтримку з боку Росії, зокрема для кампаній у соціальних мережах.

Партія виступає за скасування санкцій проти РФ та відновлення постачання російських нафти й газу. Її представники також намагалися через суд домогтися припинення німецької військової допомоги Україні.

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У передвиборчій програмі AfD на 2025 рік майбутнє України пов’язували з нейтралітетом і відмовою від вступу до НАТО та ЄС. Як зазначала раніше The Independent, з цього питання позиція партії навіть жорсткіша за позицію Дональда Трампа, який не вимагав від України відмовитися від європейської інтеграції.

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