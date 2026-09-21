Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки виникли масштабні пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За даними місцевої влади, пошкоджено дві багатоповерхівки, освітній заклад і торговельний центр. Відомо щонайменше про одного пораненого.

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РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений (фото, відео) (16 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За попередньою інформацією, один із ударів припав на торговельний центр "Інтрейд". На оприлюднених фото та відео з місця атаки видно масштабні пожежі.

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На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, медики та інші профільні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Інформація про масштаби руйнувань та можливу кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь»: четверо працівників травмовані

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