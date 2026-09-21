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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений (фото, відео)

У ніч проти 21 вересня російська атака пошкодила у Запоріжжі дві багатоповерхівки, освітній заклад і торговельний центр, щонайменше одна людина поранена.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки виникли масштабні пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За даними місцевої влади, пошкоджено дві багатоповерхівки, освітній заклад і торговельний центр. Відомо щонайменше про одного пораненого.

РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений (фото, відео) (16 фото)

Атака на Запоріжжя_14 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_13 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_16 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_15 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_10 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_12 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_8 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_9 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_11 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_7 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_5 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_6 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_2 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_4 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За попередньою інформацією, один із ударів припав на торговельний центр "Інтрейд". На оприлюднених фото та відео з місця атаки видно масштабні пожежі.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, медики та інші профільні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Інформація про масштаби руйнувань та можливу кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь»: четверо працівників травмовані

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