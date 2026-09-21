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РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений (фото, відео)
У ніч проти 21 вересня російська атака пошкодила у Запоріжжі дві багатоповерхівки, освітній заклад і торговельний центр, щонайменше одна людина поранена.
У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки виникли масштабні пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.
За даними місцевої влади, пошкоджено дві багатоповерхівки, освітній заклад і торговельний центр. Відомо щонайменше про одного пораненого.
РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений (фото, відео) (16 фото)
За попередньою інформацією, один із ударів припав на торговельний центр "Інтрейд". На оприлюднених фото та відео з місця атаки видно масштабні пожежі.
На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, медики та інші профільні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
Інформація про масштаби руйнувань та можливу кількість постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь»: четверо працівників травмовані