- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Нескорена Мала Токмачка: що відбувається на форпості на Запоріжжі
Це село — форпост та важливий рубіж оборони на Запоріжжі.
Нескорена Мала Токмачка залишається великою проблемою росіян. Це село — форпост та важливий рубіж оборони на Запоріжжі. Щодня загарбники відправляють штурмові групи, аби закріпитись хоча б на околицях — та всі спроби закінчуються провалом. Стримують ворога армійці 118-ї механізованої бригади.
Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова зустрілась з піхотинцями, які щойно з позицій.
Повідомлення про взяття вже легендарної Малої Токмачки — лише фантазії ворога, кажуть бійці 118-ї бригади, які її контролюють. Це село стає останнім, що бачать загарбники, які прориваються до нього. Обороняти Токмачку допомагають дрони.
«Хлопцям кажу — зараз буде наша пташка велика працювать, закривайте вуха, і кажуть, де воно впало. Вона починає працювати. Всьо — і тиша, після про них не чули, утром вилізли, подивились — уже позбирали трофейчики», — каже військовослужбовець «Димарік».
Іноді наші захисники хитрістю заманюють росіян у полон.
Саме село всіяне трупами окупантів. На спорожнілих вулицях розтрощені будинки та згоріла техніка. Не маючи успіху на фронті, окупанти почали ще більше бити по тилу та логістиці.
«Там нема такого, щоб не літало — це просто вулик, весь час щось дзижчить, весь час б’є. Ми не доїхали, по трасі нас, не доїжджаючи кілометра чотири — було так похмуро — і нас догнала "молнія"», — розповідає військовослужбовець «Корік».
Того дня, каже «Корік», з побратимом везли хлопцям на позиціях необхідні речі. Після удару дрона ледь вижив сам, і встиг витягти напарника з машини, яка палала:
«Протягнув, скільки міг, до кущів, вистрибнув з машини, відтягнув діда від машини, яка палала — воно вже сильно все горіло, відтягнув його».
Зараз побратим на реабілітації, а «Корік» продовжує службу. Каже, кожний виїзд — ціла спецоперація, яка, на жаль, може закінчитись трагедією:
«Наш водій, покійний Санич, він загинув, до речі, якраз ми йому тоді везли колесо, 28-го це сталося, а 2 числа він загинув. Він вивозив дуже багато людей».
Аби захиститися від ворожих дронів бійці відкрили збір на систему РЕБ — адже загарбники відкрили на автівки захисників справжнє полювання.
«Потребуємо РЕБ для того, щоб можна було завозить провізію, робити ротації, завозить засоби ураження, щоб робота продовжувалась і наші бойові завдання виконувались успішно», — каже «Димарік».
Зі збільшенням кілзони стало складніше проводити і ротації. Подекуди піхота пішки йде з десяток кілометрів, адже заїхати машиною вкрай складно. Та попри складнощі, запевняють воїни, рубежі лишаються під контролем ЗСУ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 14 ВЕРЕСНЯ | ГЕНПРОКУРОР ВИЇХАВ з УКРАЇНИ! ПІДОЗРА для НАБУ! ЗАГРОЗА ПОЛЬЩІ