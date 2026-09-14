Нескорена Мала Токмачка: що відбувається на форпості на Запоріжжі

Мала Токмачка на Запоріжжі

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Нескорена Мала Токмачка залишається великою проблемою росіян. Це село — форпост та важливий рубіж оборони на Запоріжжі. Щодня загарбники відправляють штурмові групи, аби закріпитись хоча б на околицях — та всі спроби закінчуються провалом. Стримують ворога армійці 118-ї механізованої бригади.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова зустрілась з піхотинцями, які щойно з позицій.

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Повідомлення про взяття вже легендарної Малої Токмачки — лише фантазії ворога, кажуть бійці 118-ї бригади, які її контролюють. Це село стає останнім, що бачать загарбники, які прориваються до нього. Обороняти Токмачку допомагають дрони.

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«Хлопцям кажу — зараз буде наша пташка велика працювать, закривайте вуха, і кажуть, де воно впало. Вона починає працювати. Всьо — і тиша, після про них не чули, утром вилізли, подивились — уже позбирали трофейчики», — каже військовослужбовець «Димарік».

Іноді наші захисники хитрістю заманюють росіян у полон.

Саме село всіяне трупами окупантів. На спорожнілих вулицях розтрощені будинки та згоріла техніка. Не маючи успіху на фронті, окупанти почали ще більше бити по тилу та логістиці.

Військовий 118-ї механізованої бригади

«Там нема такого, щоб не літало — це просто вулик, весь час щось дзижчить, весь час б’є. Ми не доїхали, по трасі нас, не доїжджаючи кілометра чотири — було так похмуро — і нас догнала "молнія"», — розповідає військовослужбовець «Корік».

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Того дня, каже «Корік», з побратимом везли хлопцям на позиціях необхідні речі. Після удару дрона ледь вижив сам, і встиг витягти напарника з машини, яка палала:

«Протягнув, скільки міг, до кущів, вистрибнув з машини, відтягнув діда від машини, яка палала — воно вже сильно все горіло, відтягнув його».

Зараз побратим на реабілітації, а «Корік» продовжує службу. Каже, кожний виїзд — ціла спецоперація, яка, на жаль, може закінчитись трагедією:

«Наш водій, покійний Санич, він загинув, до речі, якраз ми йому тоді везли колесо, 28-го це сталося, а 2 числа він загинув. Він вивозив дуже багато людей».

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Аби захиститися від ворожих дронів бійці відкрили збір на систему РЕБ — адже загарбники відкрили на автівки захисників справжнє полювання.

«Потребуємо РЕБ для того, щоб можна було завозить провізію, робити ротації, завозить засоби ураження, щоб робота продовжувалась і наші бойові завдання виконувались успішно», — каже «Димарік».

Зі збільшенням кілзони стало складніше проводити і ротації. Подекуди піхота пішки йде з десяток кілометрів, адже заїхати машиною вкрай складно. Та попри складнощі, запевняють воїни, рубежі лишаються під контролем ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 14 ВЕРЕСНЯ | ГЕНПРОКУРОР ВИЇХАВ з УКРАЇНИ! ПІДОЗРА для НАБУ! ЗАГРОЗА ПОЛЬЩІ

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