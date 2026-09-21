Атака на Запоріжжя та підготовка РФ до випуску нових дронів: головні новини ночі 21 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 вересня 2026 року:

РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений (фото, відео) Читати далі –>

РФ готується випускати ще 28 тисяч "Шахедів" на рік: Politico розкрило секретний план Читати далі –>

Трамп хоче розмістити дрони і снайперів у Тріумфальній арці: навіщо йому військовий комплекс Читати далі –>

Партія Мерца не пройшла до парламенту землі в Німеччині: не вистачило лише 0,1% Читати далі –>