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- Війна
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Атака на Запоріжжя та підготовка РФ до випуску нових дронів: головні новини ночі 21 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 вересня 2026 року:
РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений (фото, відео) Читати далі –>
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