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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Атака на Запоріжжя та підготовка РФ до випуску нових дронів: головні новини ночі 21 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 вересня 2026 року:

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