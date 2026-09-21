OpenAI, Google, Anthropic і компанію Маска звинуватили у змові: через ШІ подали колективний позов

ШІ / © Pixabay

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У США подали антимонопольний позов проти Anthropic, OpenAI, SpaceXAI та Google через нібито узгоджені дії щодо уповільнення розвитку штучного інтелекту.

Згідно з матеріалами Associated Press, позов подали до федерального суду Північного округу Каліфорнії. Позивачі стверджують, що координація між провідними ШІ-компаніями може порушувати антимонопольне законодавство та зменшувати цінність платних підписок для користувачів.

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Справу ініціювали четверо користувачів, які оплачують ChatGPT, Claude, Grok або Gemini. Їхні адвокати хочуть представляти ширшу групу американських передплатників цих сервісів.

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Що стало приводом для позову

У позові йдеться, що ключовим моментом стало 12 вересня. Тоді генеральний директор Anthropic Даріо Амодей закликав провідні ШІ-лабораторії спільно сповільнити розвиток технології, щоб дати більше часу на запровадження заходів безпеки.

Того ж дня на його пропозиції публічно відреагували керівник OpenAI Сем Альтман, Ілон Маск і співзасновник Google DeepMind Деміс Гассабіс. Позивачі трактують ці заяви як ознаки координації між конкурентами. Сам факт незаконної змови суд наразі не встановлював.

Позивачі наголошують, що не заперечують проти того, щоб окрема компанія самостійно уповільнювала розробку ШІ з міркувань безпеки. Однак, на їхню думку, конкуренти не можуть колективно домовлятися про обмеження темпів розвитку без відповідного правового механізму.

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Що відповіли компанії

На момент публікації AP представники Anthropic, OpenAI, Google і SpaceXAI не відповіли на запити агентства щодо позову.

Водночас Амодей раніше визнавав можливі антимонопольні ризики спільних домовленостей і припускав, що уряд США міг би створити вузький юридичний виняток для обговорення питань безпеки між ШІ-лабораторіями.

Альтман, своєю чергою, підтримав ідею єдиних федеральних вимог до безпеки ШІ, але заявив, що для початку такої роботи компаніям не обов'язково чекати спеціального антимонопольного винятку.

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Президент США Дональд Трамп раніше виступив проти закликів до уповільнення галузі та заявив про створення спеціальної робочої групи з питань ШІ, не розкривши детального механізму її роботи.

Нагадаємо, що доки одні розробники ШІ закликають пригальмувати розвиток технологій через ризики для людства, США побоюються, що пауза дозволить Китаю вирватися вперед.

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