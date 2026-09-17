Росія зриває відновлення «Запоріжсталі»: комбінат пережив четверту атаку за місяць

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Уранці 17 вересня Росія знову атакувала «Запоріжсталь» балістичними ракетами. Дві ракети влучили у промислові майданчики підприємства. Це вже четверта атака на комбінат за місяць, і 17-та балістична ракета, випущена по ньому від початку серпня.

У Групі Метінвест повідомили, що унаслідок нового удару суттєво пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі.

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Загиблих немає. Один працівник не встиг дістатися укриття, його деблокували та госпіталізували з уламковими пораненнями і струсом мозку.

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«Країна-агресор випустила по Запоріжсталі загалом 17 балістичних ракет, починаючи з серпня. Це вже четверта атака за трохи більше ніж місяць — системний терор проти української промисловості та людей», — заявив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

За його словами, повторні удари по вже зупиненому підприємству є спробою не дати комбінату відновити виробництво.

«Запоріжсталь» не працює після атаки 11 серпня, коли були пошкоджені виробничі потужності, інфраструктура та енергосистема підприємства. Тоді загинули 8 працівників, ще 28 були поранені.

27 серпня Росія знову атакувала комбінат, пошкодивши ті самі виробничі об’єкти. 12 вересня удар припав по доменному та сталеплавильному виробництву, енергетичних об’єктах і логістичній інфраструктурі. Тоді постраждали четверо працівників.

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Після атаки 17 вересня на підприємстві тривають роботи з розбору завалів і ліквідації наслідків удару. Фахівці мають оцінити нові масштаби пошкоджень та можливості подальшого відновлення.

У Метінвесті наголошують, що ключовим завданням залишається збереження «Запоріжсталі», її команди та виробничого потенціалу. Але кожен новий удар ускладнює перспективи відновлення підприємства.

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