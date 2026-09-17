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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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3 хв

Кого під час "прильотів" рятують насамперед: фахівець відверто розповів

За словами рятувальника, рішення щодо роботи під час надзвичайних ситуацій ухвалюються з урахуванням того, де є загроза життю і здоров’ю людей.

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Фото автора: Наталія Нагорна Наталія Нагорна
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Павло Петров

Павло Петров

Під час «прильотів» рятувальники насамперед їдуть туди, де є загроза життю чи здоров’ю людей. Якщо після розвідки стає відомо, що в будівлі нікого немає, роботи там можуть розпочати пізніше.

Про це розповів начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

За словами фахівця, рішення щодо роботи під час надзвичайних ситуацій ухвалюються з урахуванням того, де є загроза життю і здоров’ю людей.

«Ну у нас є оперативно-координаційний центр для цього, є керівництво, але загалом якщо описати це типово, то якщо у нас є загроза життю або здоров’ю людей, ми їдемо», — розповів він.

павло Петров наголосив, що основним напрямом роботи служби є порятунок людських життів.

«Немає іншого вибору, тому що пріоритет служби в цілому — це порятунок людських життів. Ось це основний напрям», — зазначив надзвичайник.

Наталя Нагорна та Павло Петров

Наталя Нагорна та Павло Петров

Петров пояснив, що під час пожежі рятувальник має визначити вирішальний напрям роботи, і першим завданням завжди є порятунок людей.

«Якщо рятувальник приїздить на місце пожежі, як це було до повномасштабного вторгнення, у нього є вирішальний напрям, він має зрозуміти, що повинен робити. І завжди перший — це порятунок життя або здоров’я людей», — зазначив він.

Фахівець навів приклад ситуації, коли одночасно горів один об’єкт, а неподалік сталося влучання у житловий будинок.

За його словами, на момент роботи на пожежі рятувальників на іншому об’єкті не було, оскільки вони поїхали до житлового будинку.

«Паралельно з цим у нас було влучання в житловий будинок приблизно за 300–400 метрів від цього місця. І я знаю, що на цій фотографії немає рятувальників, тому що вони всі були в цей момент на житловому будинку», — розповів Петров.

Він пояснив, що перед цим на місці пожежі провели розвідку і встановили, що в будівлі людей немає. Після того, як підтягнули резерви, надзвичайники почали працювати на пожежі.

«Тому що тут уже провели розвідку і знали, що в будівлі нікого немає. А вже потім, коли ми підтягнули резерви, ми почали працювати тут, на пожежі, працювати з ринком», — пояснив фахівець.

Петров також розповів, що водій, який приїхав на місце, запитав, чому там немає рятувальників. За його словами, вони в цей момент працювали на житловому будинку.

«Ми коли приїхали, водій запитав, це нормально, що тут нікого немає? Я кажу, нормально, бо ми знали, що далі є будинок, на який першочергово люди, які працювали в цьому районі, і поїхали», — поділився рятувальник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Що відбувається на місцях найстрашніших прильотів у Києві: СЕКРЕТИ ДСНС! Павло Петров — інтерв’ю

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