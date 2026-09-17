«Щойно народилося»: полярники показали маленьке тюленя біля «Академіка Вернадського»

Біля «Академіка Вернадського» народилося тюленя

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Поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше цього сезону дитинча тюленя Ведделла. Малюк з’явився на світ на острові Вінтер, розташованому навпроти острова Галіндез. Науковці влаштувати детальну фотосесію та показали новонародженого тюленя.

Про це пишуть у Національному антарктичному науковому центрі.

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Біля «Академіка Вернадського» народилося тюленя: милі фото

Зараз в Антарктиці початок весни — період, коли самиці цього виду приводять по одному цуценяті.

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Появу новонародженого зафіксував біолог 31-ї експедиції Кирило Суліма. За його словами, науковці вже певний час стежили за вагітними самицями в традиційних місцях розмноження в околицях станції.

«Днями вирушили працювати в океані, й уже з човна помітили зграю мартинів, які з криками кружляли між сусідніми островами Вінтер та Скуа. Зазвичай мартини так роблять, коли знаходять, чим поживитися. Серед іншого це може бути плацента тюленів. Тож я вирішив дослідити те місце, підняв дрон і побачив самицю, яка щойно народила», — каже біолог.

Після виявлення тварин дослідник одразу попрямував до матері з малюком, аби відібрати необхідні зразки. Паралельно фахівці моніторять загальний успіх щорічного гніздування тюленів.

Цей процес напряму залежить від морської криги, площа якої останніми роками активно скорочується і погіршує умови для розмноження виду.

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За даними спостережень біологів, первісток та його мати почуваються нормально. Відразу після народження такі малюки важать 25–30 кг. Завдяки дуже поживному молоку самиці з жирністю 54% вони швидко ростуть і до кінця тримісячного періоду вигодовування можуть важити до 90 кг. Вага дорослих особин тюленів Ведделла досягає приблизно 400 кг.

Полярники знову оголосили традиційний конкурс на ім’я для першого новонародженого. Оскільки стать малюка поки що не встановили, учасникам пропонують вигадувати універсальні варіанти, які підійдуть як хлопчику, так і дівчинці.

Свої пропозиції можна залишати в коментарях на сторінці центру до 23:59 20 вересня. Наступного тижня команда 31-ї експедиції визначить найцікавіший варіант, а його автор отримає пам’ятний подарунок — шеврон експедиції.

Тварини: останні новини

Нагадаємо, у неділю, 30 серпня, в частині озера Тахо у штаті Невада (США) річкова видра зненацька напала на інструкторку з плавання Лінетт Беллін. Тварина близько п’яти хвилин безжально переслідувала жінку у воді й на скелях, кусаючи та дряпаючи її.

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Постраждалій вдалося дістатися берега, після чого її госпіталізували з численними ранами обличчя, рук, ніг і стоп. У лікарні жінці наклали 38 швів і провели профілактику сказу.

Представники Департаменту дикої природи Невади зазначили, що подібні напади є вкрай рідкісними, хоча популяція видр у регіоні зростає протягом останніх 15 років. Постраждала припускає, що тварина захищала дитинчат.

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