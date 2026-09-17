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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Київ і область включили до зони підвищеного ризику: що це означає

Уряд розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків, збільшив компенсації та включив Київ і область до зони підвищеного ризику.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Київ

Київ / © УНІАН

В Україні розширили програму страхування бізнесу від воєнних ризиків, спростили виплати та внесли Київ із областю до зони підвищеного ризику.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Страхування бізнесу від війни: нові умови та компенсації

Відтепер підприємствам відшкодовуватимуть збитки за втрачене чи пошкоджене пальне, бензовози, цистерни, агротехніку, вантажівки та причепи. Компенсацію можна отримати навіть за орендоване майно, а самі умови страхування стали простішими.

Сергій Корецький підкреслив, що такі кроки є вимушеною відповіддю на регулярні удари з боку РФ.

«Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення», — наголосив Корецький.

Він також додав, що у проєкті державного бюджету на наступний рік уже закладено окремі кошти під цей напрям, проте допомога підприємцям потрібна невідкладно.

За словами Корецького, максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 млн грн на рік. Для компаній у сферах торгівлі, переробки, логістики та паливного сектору передбачили пільгові кредити на відбудову інфраструктури, закупівлі чи поповнення оборотного капіталу.

Держава покриватиме 5,5% річних від базової ставки банку, а максимальний ліміт кредитування для групи пов’язаних компаній становить 1 млрд грн.

«Ми приймаємо ці рішення в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки», — підсумував прем’єр-міністр.

Дефіцит у держбюджеті України — останні новини

Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2027 рік уряд заклав рекордні видатки та збільшення податків, тож наслідки документа відчує фактично кожен українець.

Раніше ми писали, що уряд посилює економію бюджетних коштів і перекидає додаткові ресурси на оборону. Водночас у Кабміні запевняють, що пенсії та зарплати скорочення не зачеплять.

Також повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.

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