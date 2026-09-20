Что будет с ценами на свет в Украине: эксперт объяснил, когда ожидать удорожания

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До конца 2026 года тариф на электроэнергию для населения, скорее всего, останется без изменений. В то же время, уже в 2027 году правительство может вернуться к вопросу его пересмотра.

Об этом в эфире Новости.LIVE «Мир на изломе» заявил Алексей Кущ.

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По его словам, Украина готовится к реформированию энергетического рынка под давлением внешних партнеров, что в перспективе приведет к потере правительственного контроля за ценообразованием на базовые услуги.

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«Отчуждение правительства от ручного регулирования будет означать формирование стоимости электроэнергии и тепла исключительно по рыночным механизмам, где цена для населения может расти в зависимости от спроса. Вскоре, я не думаю, что будут снимать моратории на повышение коммунальных услуг. Разве что будет пересматриваться плата за воду и водоотвод, но этот тариф не входит в мораторий», — сказал он.

Коммуналка в Украине — последние новости

До конца 2026 года тариф на электроэнергию для населения останется без изменений. В то же время, уже в 2027 году правительство может вернуться к вопросу его пересмотра из-за финансовой нагрузки на государственные энергокомпании и требования международных партнеров.

О возможных переменах рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.

По его словам, нынешний тариф для населения фактически поддерживается за счет двух государственных компаний — «Энергоатома» и «Укргидроэнерго».

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Именно они несут значительную часть финансовой нагрузки, которая возникает из-за того, что население платит за электроэнергию меньше ее экономически обоснованной стоимости.

Относительно других коммунальных услуг ситуация пока более стабильная. Тарифы на теплоснабжение, природный газ и горячую воду защищены мораторием на повышение, действующим во время военного положения.

Поэтому резкого пересмотра этих тарифов до завершения моратория не ожидается.

В противном случае работают тарифы на холодную воду и водоотвод.

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Их могут изменять органы местного самоуправления, поэтому решение о подорожании в отдельных городах могут принимать городские советы. Итак, главный риск для бытовых потребителей в 2027 году касается именно электроэнергии, но окончательного решения о новой цене пока нет.

В Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из — за долгов за коммунальные услуги. Больше должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Новые правила решают давнюю проблему, когда людям приходилось платить за транспортировку по прошлогодним объемам даже при полном отсутствии использования ресурса.

Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от затрат на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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