Какой праздник 20 сентября 2026 года / © ТСН

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20 сентября 2026 года — воскресенье. 1669-й день войны в Украине.

Какой праздник 20 сентября

20 сентября верующие празднуют День памяти святого великомучника Евстратия и тех, что с ним / © pexels.com

20 сентября верующие празднуют День памяти святого великомучника Евстратия и тех, кто с ним. Христианский великомученик, живший в IV веке во время преследований христиан при императоре Диоклетиане. Он был военачальником, но открыто исповедовал христианскую веру. Вместе с Евстратием за веру пострадали Евгений, Мардарий, Орест и Евстратийский пресвитер Авксентий. По преданию, мучеников пытали и казнили за отказ отречься от Христа. Евстратий мужественно принял смерть, оставшись верен своей вере.

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20 сентября в Украине и мире празднуют Всенародный день отца / © pexels.com

20 сентября в Украине и мире празднуют Всенародный день отца. Этот день является возможностью поблагодарить родителей за поддержку, мудрые советы, защиту и тепло. В этот день дети поздравляют отцов словами благодарности, дарят подарки, открытки и проводят время вместе.

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20 сентября День работника леса в Украине / © pexels.com

Также 20 сентября День работника леса в Украине. Выпадает на третье воскресенье сентября. Этот день посвящен тем, кто занимается охраной, восстановлением и рациональным использованием лесов, ухаживает за лесными насаждениями и работает над сохранностью природных ресурсов. Праздник также напоминает о важности лесов для окружающей среды: они очищают воздух, сохраняют биоразнообразие, защищают почву и помогают поддерживать естественный баланс.

20 сентября Всемирный день гинекологической онкологии / © pexels.com

А еще 20 сентября Всемирный день гинекологической онкологии. Он призван обратить внимание на важность профилактики, регулярных медицинских осмотров и своевременной диагностики. К гинекологическим онкологическим заболеваниям относятся, в частности, рак шейки матки, яичников, матки, вульвы и влагалища. Раннее выявление многих из них может значительно повысить эффективность лечения.

20 сентября Международный день студенческого спорта / © pexels.com

20 сентября Международный день студенческого спорта. Его начало ЮНЕСКО в 2015 году по инициативе Международной федерации студенческого спорта (FISU). Цель этого дня — привлечь внимание к физической активности студентов, популяризировать здоровый образ жизни и подчеркнуть важную роль спорта в образовательном процессе. В учебных заведениях в этот день могут проводить спортивные состязания, эстафеты, тренировки и другие активности.

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