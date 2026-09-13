Флаг Литвы / © Getty Images

Реклама

Литовские политики отреагировали на заявления представителей Кремля о возможном размещении ядерного оружия в Литве.

Об этом сообщает LRT.

Реклама

Заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас назвал заявления представителя Кремля средством политического и психологического давления. По его словам, Россия уже не впервые использует подобную тактику, а изменение конституционной нормы само по себе не изменит отношения Москвы к Литве.

Реклама

Член парламентского комитета Дайнюс Гайжаускас также отметил, что Литва стала потенциальной целью России после вступления в НАТО. По его мнению, угрозы Кремля направлены не только против Вильнюса, но и призваны запугать население других стран Альянса и показать возможность давления на Запад.

Он также заявил, что отмена конституционного запрета, по его мнению, необходима для того, чтобы Литва могла в полной мере использовать оборонные возможности, предоставляемые НАТО. В противном случае страна может стать слабым звеном Североатлантического союза.

В то же время, главный ответ литовских политиков Кремля состоит в том, что из-за членства в НАТО Литва уже есть среди потенциальных целей России. Поэтому угрозы Москвы, по их мнению, не должны определять решение страны по безопасности.

Ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Литве страна окажется под прицелом российского ядерного оружия.

Реклама

Мы ранее информировали, что Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о возможности размещения американского ядерного оружия на своей территории для усиления сдерживания российской агрессии.

Новости партнеров