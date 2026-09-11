Россия пригрозила ядерным оружием еще одной стране: что заявил Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле снова прибегли к ядерным угрожаниям. Там заявили, что в случае размещения ядерного оружия в Литве, страна окажется под прицелом армии РФ.

Об этом заявил представитель прессслужбы Кремля Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.

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В Кремле пригрозили Литве — что заявил Песков

По словам Пескова, появление ядерного оружия в Литве станет «очень серьезным витком в плане эскалации и напряженности». Спикер Кремля заявил, что эти боеголовки будут нацелены непосредственно на Россию, а не на запад.

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«И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», — заявил Песков.

Кроме того, спикер Кремля цинично заявил, что размещенное на территории страны ядерное оружие обязательно направлено против кого-то.

Ядерное оружие в Литве — последние новости

Стоит отметить, что сейчас в Литве нет ядерных боеголовок, а конституция запрещает размещать оружие массового уничтожения на своей территории.

Однако в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что Вильнюс ведет переговоры с США по поводу возможного размещения американских ядерных боеголовок на литовской земле.

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Позже президент Гитанас Науседа подтвердил, что лидеры парламентских фракций поддержали изменение конституции. Сейм Литвы планирует отменить запрет на размещение ядерного оружия уже этой зимой.

К слову, Россия может готовить провокации с использованием украинских дронов. В Москве рассматривают атаки этими беспилотниками по критической инфраструктуре в Балтике, чтобы скрыть свою причастность.

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