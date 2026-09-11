Какие орехи самые полезные: шесть видов, которые следует есть чаще, и шесть, которых лучше избегать

Какие орехи самые полезные для организма / © pexels.com

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Так какие орехи самые полезные для организма, какие можно добавлять в ежедневный рацион, а с какими следует быть осторожными? Рассмотрим 6 интересных вариантов и еще 6 продуктов, об особенностях которых лучше знать заранее.

Бразильский орех — ценный источник селена

Бразильские орехи особенно известны высоким содержанием селена. Этот микроэлемент необходим организму, в частности, для нормальной работы щитовидной железы и иммунной системы.

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Но самое большое количество селена является причиной не увлекаться бразильскими орехами чрезмерно. В этом случае правило «чем больше, тем лучше» точно не работает: избыток селена может быть токсичным.

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Поэтому бразильские орехи — хороший пример продукта, который может быть полезен в небольшом количестве.

Макадамия — много жиров, но это не обязательно минус

Макадамия принадлежит к самым калорийным орехам, поэтому люди, которые следят за питанием, иногда пытаются ее избегать. Однако значительную часть жиров в макадамии составляют мононенасыщенные жирные кислоты.

Кроме того, орехи хорошо насыщают, поэтому небольшой порции может хватить для питательного перекуса.

Главное — помнить о размере порции и отдавать предпочтение натуральной макадамии без шоколадной глазури, карамели и большого количества соли.

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Грецкие орехи — хороший выбор для сердца

Привычный для украинцев грецкий орех вполне заслуживает места среди самых полезных орехов.

Грецкие орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты, в частности альфа-линоленовую кислоту (ALA) — растительную омега-3 жирную кислоту. Их регулярное потребление в пределах сбалансированного рациона связывают с поддержанием нормального состояния сердечно-сосудистой системы.

Также грецкие орехи содержат клетчатку, растительный белок и ряд микроэлементов. Их можно добавлять в каши, салаты, йогурт или просто использовать в качестве перекуса.

Фисташки — источник антиоксидантов

Еще один полезный вариант — фисташки. Они содержат растительный белок, клетчатку и антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые играют немаловажную роль в поддержании здоровья глаз.

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Интересный способ контролировать количество съеденного — покупать фисташки в скорлупе. Необходимость очищать каждый орешек замедляет перекус, а пустые скорлупки наглядно показывают, сколько вы уже съели.

Для ежедневного рациона лучше выбирать несоленые или умеренно соленые фисташки.

Пекан — вкусный орех с антиоксидантами

Пекан имеет характерный сладковатый вкус, поэтому его часто можно встретить в выпечке и десертах. Но больше пользы он принесет без большого количества сахара и сиропов.

Пекан содержит антиоксидантные растительные соединения, а также ряд минералов. Как и другие орехи, он достаточно калориен, поэтому оптимальный вариант — небольшая порция натурального пекана как часть разнообразного рациона.

Съедобные каштаны — необычный представитель орехов

По питательным свойствам каштаны заметно отличаются от многих других орехов. У них больше воды и гораздо меньше жира. Кроме того, съедобные каштаны содержат клетчатку и витамин С.

Их можно запекать, варить, добавлять в разные блюда или использовать каштановую муку.

Но здесь чрезвычайно важна оговорка: съедобный каштан нельзя путать с конским каштаном, плоды которого не предназначены для употребления в пищу.

6 орехов и семян, с которыми следует быть осторожными

Не все продукты из следующего списка «вредные». В некоторых случаях причина осторожности связана с аллергией, происхождением продукта или способом его производства.

Кешью — обращайте внимание на происхождение

Кешью содержит белок, полезные жиры и микроэлементы, поэтому называть этот продукт вредным было бы неправильно.

Проблема может состоять в другом. Скорлупа сырого кешью содержит раздражающие вещества, поэтому обработка орехов требует соблюдения правил безопасности. Существуют также вопросы условий труда людей, которые занимаются очисткой кешью в некоторых странах.

Поэтому при возможности следует обращать внимание на производителя и происхождение продукта.

Кедровые орехи — иногда оставляют неприятный привкус

Кедровые орехи сами по себе являются питательным продуктом и содержат полезные жирные кислоты. Однако после их употребления у некоторых людей возникает необычное явление, известное как «pine mouth».

Через один-три дня после употребления кедровых орехов может появиться стойкий горький или металлический привкус. Он способен сохраняться в течение нескольких дней или даже подольше.

Такую реакцию связывали, в частности, с определенными видами семян сосны, которые могли попадать в пищевую продукцию.

Арахис — главная опасность связана с аллергией

С ботанической точки зрения арахис вообще не орех — он относится к бобовым. Однако по способу употребления его традиционно ставят в один ряд с орехами.

Арахис содержит растительный белок, клетчатку, магний и другие питательные вещества. Для большинства людей он может являться частью здорового рациона.

Однако арахис является одним из известных пищевых аллергенов. У людей с аллергией даже небольшое его количество может вызвать серьезную реакцию, включая анафилаксию. Поэтому избегать арахиса нужно, прежде всего, тем, кто имеет подтвержденную аллергию.

Горький миндаль действительно опасен

Здесь предостережения гораздо серьезнее.

Не следует путать продающийся в магазинах обычный сладкий миндаль с горьким миндалем. Последний содержит амигдалин — соединение, из которого в организме может образовываться цианид.

Поэтому сырой горький миндаль может быть токсичным и не должен восприниматься как обычный перекус.

Обычный миндаль — вопрос не столько здоровья, сколько экологии

Сладкий миндаль, который мы привыкли видеть на полках магазинов, питательный продукт. Он содержит ненасыщенные жиры, белок, клетчатку, витамин Е и минералы.

Почему его иногда советуют ограничивать? Одна из причин — значительная потребность миндальных садов в воде. Особенно остро этот вопрос встает в засушливых регионах, где выращивают миндаль в промышленных масштабах.

Следовательно, это скорее экологический аргумент, а не причина отказываться от обычного миндаля из-за его влияния на здоровье.

Конский каштан — не съедобный

Осенью сверкающие коричневые плоды конского каштана можно увидеть буквально под ногами. Но внешнее сходство со съедобными каштанами не делает их пригодными к употреблению.

Конский каштан содержит токсичные соединения и может вызвать отравление. Поэтому собирать плоды обычных городских каштанов и стараться их жарить нельзя.

Для приготовления пищи используют плоды съедобных каштанов рода Castanea.

Какие орехи самые полезные

Универсального победителя нет. Грецкие орехи ценят полиненасыщенные жирные кислоты, фисташки — белок, клетчатку, лютеин и зеаксантин, бразильские — высокое содержание селена, а пекан — антиоксидантные соединения.

Для большинства людей лучшей стратегией будет не поиск одного «суперореха», а разнообразие. Выбирайте несколько видов орехов, ешьте их умеренными порциями и предпочитайте продукты без большого количества соли, сахара, карамели или шоколадной глазури.

В то же время важно учитывать индивидуальные противопоказания. При наличии аллергии определенные виды орехов или арахис необходимо полностью исключить из рациона.

FAQ

Какие орехи самые полезные для организма?

К питательным видам орехов можно отнести грецкие орехи, фисташки, миндаль, пекан, макадамию и бразильские орехи. Каждый вид имеет свой набор питательных веществ, поэтому лучше не ограничиваться одним. Например, грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, фисташки — лютеин и зеаксантин, а бразильские орехи отличаются очень высоким содержанием селена.

Сколько орехов можно есть в день?

Для большинства здоровых взрослых небольшая горсть орехов может быть удобной ежедневной порцией. Часто ориентируются примерно на 25–30 г, однако оптимальное количество зависит от общего рациона, калорийности питания и состояния здоровья. С бразильскими орехами требуется особое воздержание из-за очень высокого содержания селена. А при наличии аллергии подходящий вид орехов или арахиса необходимо исключить полностью.

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