Этот чай может усилить головную боль: что лучше заварить, когда плохо

Какой чай пить от головной боли, а какого лучше избегать / © pexels.com

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Когда начинает болеть голова, чашка горячего чая может показаться простым способом улучшить самочувствие. Однако эффект от такого напитка не всегда одинаков. Некоторым людям чай действительно может помочь, тогда как у других он может усилить головную боль.

О том, от чего зависит реакция организма и какие виды чая потенциально могут быть полезны, сообщило издание Health со ссылкой на диетологов и научные исследования.

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Почему после чая головная боль может усилиться

Прежде всего стоит обратить внимание на кофеин. Он содержится не только в кофе, но и в матча, черном чае, улуне и чае «Эрл Грей». Диетолог Маша Дэвис объясняет: если кофеина становится слишком много, одним из последствий может быть головная боль.

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Проблема может возникнуть и в обратной ситуации. Когда человек регулярно получает определённую дозу кофеина, а затем резко сокращает её, организм может отреагировать симптомами абстиненции. Среди них — головная боль и недостаток энергии.

Еще один возможный «виновник» — плохой сон. Диетолог Лиза Эндрюс отмечает, что избыток кофеина может мешать нормально высыпаться, а это, в свою очередь, может вызвать головную боль.

Однако дело не только в кофеине. В некоторых травяных смесях содержится солодка, употребление которой связывают с повышением уровня альдостерона в крови. Это также может вызывать головную боль. Реакцию могут вызывать и танины — природные вещества, благодаря которым чай имеет характерный терпкий и несколько горьковатый вкус.

Почему чай всё же может облегчить головную боль

Специалисты не рекомендуют полностью отказываться от чая из-за головной боли. Для некоторых людей этот напиток, напротив, может быть полезен.

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Одна из причин довольно проста — вместе с чаем организм получает дополнительную жидкость. Даже незначительное обезвоживание может вызывать головную боль, поэтому поддержание достаточного уровня гидратации способно улучшить самочувствие.

Интересно, что кофеин тоже оказывает двойное действие. Если его избыток может стать причиной проблемы, то умеренное количество в некоторых случаях способно облегчить боль. Кофеин сужает расширенные кровеносные сосуды, что может уменьшить симптомы.

Помочь может даже сам расслабляющий эффект чаепития. В одном небольшом исследовании участники, которые в течение шести недель ежедневно выпивали четыре чашки чая, лучше восстанавливались после стресса. А снижение напряжения может иметь значение, если именно оно вызывает головную боль.

Какой чай стоит попробовать

Среди вариантов, которые потенциально могут облегчить состояние, Дэвис называет чай из перечной мяты. Ментол в его составе может оказывать успокаивающее действие на мышцы, поэтому такой напиток может быть полезен при головной боли, связанной с напряжением.

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Еще один вариант — имбирный чай. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может уменьшать тошноту. Поэтому такой чай может быть полезен, когда головная боль сопровождается расстройством желудка.

Лавандовый чай ценится прежде всего за его успокаивающие свойства. Снижение стресса может помочь и в борьбе с головной болью. Потенциальный эффект также изучают в отношении ромашки и куркумина, однако научных данных для уверенных выводов пока недостаточно.

В то же время назвать один чай, который гарантированно поможет от головной боли, невозможно. Реакция организма зависит от конкретного человека и его чувствительности к кофеину, танинам, гистаминам и другим компонентам.

Более того, исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, не выявило связи между употреблением чая и риском мигрени среди европейского населения. Поэтому специалисты советуют в первую очередь следить за собственной реакцией: чай, после которого одному человеку становится легче, другому может не помочь или даже усилить симптомы.

Напомним, что для получения большего количества клетчатки стоит воспользоваться сезоном привычных осенних овощей. Диетологи назвали пять продуктов, которые хорошо насыщают и в то же время содержат важные питательные вещества.

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