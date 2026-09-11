Лукашенко заявил о возможной мобилизации в Беларуси: в СНБО отреагировали на новые маневры

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проверке боевой готовности всей армии страны. По его словам, проверка может включать меры, связанные с мобилизацией.

Об этом Лукашенко заявил на совещании с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, пишет российский «Интерфакс».

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Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Беларуси необходимо «расшевелить». Он сообщил о планах проверить всю армию, включая меры, связанные с мобилизацией.

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«Я уже говорил простым языком: армию надо расшевелить, пора. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», — сказал он.

Белорусский лидер заявил, что страна «готовится к войне, чтобы ее не было».

В то же время, Лукашенко сказал, что Минск не планирует нападать на соседние государства. По его словам, Беларусь считает необходимым обеспечивать безопасность страны и быть готовой к возможным угрозам.

На встрече также обсуждалась модернизация системы связи в войсках. Кроме того, речь шла об оперативно-специальных учениях войск связи, которые происходили с 7 до 11 сентября.

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Что на это говорят в СНБО

Маневры и проверки боевой готовности армии Беларуси — очередная попытка создать напряжение для стран Европейского Союза. Силы обороны Украины постоянно следят за любыми движениями сил на территории соседнего государства.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

По словам Коваленко, белорусское общество категорически не поддерживает агрессивную риторику по поводу участия в войне. Несмотря на стремление Кремля вовлечь Минск в прямое противостояние, белорусское руководство отдает себе отчет в необратимых и быстрых последствиях такого шага.

«Напомню также, что белорусское общество не поддерживает какую-либо риторику относительно войны. Путин очень хотел бы втянуть Беларусь, но в Минске прекрасно понимают быстрые последствия», — отметил он.

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Ранее мы писали о том, что Лукашенко вызывали к Путину, и объясняли, почему это связано с увеличением тревог в Киеве. Срочный визит Лукашенко в Москву и интенсификация ударов по Украине являются составляющими единого плана Кремля по повышению напряженности накануне американских выборов.

Напомним, Александр Лукашенко во время очередного визита в Кремль выслужился перед Путиным заявлением о «святом исполнении» всех соглашений с РФ.

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