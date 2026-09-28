Аренда жилья в Ужгороде бьет все рекорды: квартиры сдают за космические 80 тыс. грн

Аренда квартир / © ТСН

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На западе Украины фиксируют новый ценовой рекорд на рынке недвижимости. В Ужгороде стоимость аренды отдельных квартир в новостройках составляет 80-90 тыс. грн в месяц. Все из-за роста спроса на жилье в более безопасных регионах страны накануне тяжелой зимы.

Об этом свидетельствуют объявления на сайте по аренде недвижимости.

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В одном из объявлений говорится, что в центре Ужгорода сдается в аренду новая двухкомнатная квартира, в которой постоянно есть свет. Стоимость аренды составляет 1700 долл. (76 160 грн по курсу НБУ).

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Жилье расположено на третьем этаже шестиэтажного дома, принадлежащего к жилому фонду от 2021 года (год ввода в эксплуатацию — 2023). Общая площадь квартиры составляет 40 кв. м, а площадь кухни — 15 кв. м. Допускается проживание с домашними животными (можно с маленькой собачкой весом до 10 кг).

Аренда квартиры в Ужгороде

В другом объявлении указано, что сдается в аренду двухкомнатная квартира на месяц и дольше. Стоимость 1600 дол. (71 680 грн). Жилье находится на четвертом этаже девятиэтажного дома (жилой фонд от 2021 года). Общая площадь квартиры составляет 38 кв. м, а площадь кухни — 17 кв. м. Допускается проживание с домашними животными — разрешена маленькая собачка весом до 10 кг.

Аренда квартиры в Ужгороде

В Ужгороде предлагается в аренду двухкомнатная квартира стоимостью 2000 дол. (89 600 грн). Жилье расположено на шестом этаже 11-этажного дома (жилой фонд от 2021 года, год ввода в эксплуатацию — 2025). Общая площадь квартиры составляет 68 кв. м, а площадь кухни — 30 кв. м. Квартира полностью с мебелью.

Аренда квартиры в Ужгороде

Напомним, в августе Ужгород стал одним из самых дорогих городов Украины для аренды жилья. Медианная стоимость «однушки» составляла 22 500 грн в месяц, а «двушки» — 36 000 грн. Посуточная аренда стоила от 1000-1300 грн в сутки. Из-за такого скачка цен аренда стала непосильной для многих горожан: на «однушку» приходится тратить 75% средней зарплаты, а на «двушку» — более 100%.

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Отметим, что премьер-министр Сергей Корецкий посоветовал заранее позаботиться об альтернативном жилье на зиму семьям маломобильных людей и лиц с инвалидностью, живущих в многоэтажках. По словам Корецкого, массовый выезд горожан сейчас является крайностью, но такие категории граждан лучше перевезти заранее, чтобы во время возможных блэкаутов и атак спасатели могли сосредоточиться на ликвидации последствий, а не на эвакуации с верхних этажей. В то же время, правительство готовится к сложной зиме, увеличивая генерирующие мощности и резервное питание объектов.

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