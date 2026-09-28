Цены на нефть резко подскочили: что спровоцировало новый скачок стоимости

Цены на нефть подскочили / © pexels.com

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Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 28 сентября, выросли более чем на 3% и теперь котируются по $107,75 за баррель. Американское сырье West Texas Intermediate (WTI) также прибавило в цене $2,14 и достигло стоимости $94,55 за баррель. Удорожание произошло из-за тупика в переговорах США и Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

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Мировые цены на нефть растут из-за тупика в переговорах между США и Ираном

Траекторию роста стоимости нефти на мировом рынке определил отказ президента США Дональда Трампа от мирной инициативы Тегерана по урегулированию конфликта и разблокированию Ормузского пролива.

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Иран публично затронул тему мирного плана в ходе состоявшейся на прошлой неделе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Иран заявил, что передал США свой вариант мирного плана через посредников в Катаре.

В субботу Трамп сообщил об отклонении этого предложения, но уже в воскресенье во время телефонного разговора с журналистами Axios отметил, что рассчитывает на продолжение переговорного процесса с участием американских представителей в течение этой недели.

«Отказ снизил надежды на немедленный прорыв, хотя дипломатические усилия не закончились. Для фьючерсов на Brent цена 120 долларов за баррель остается решающим сопротивлением. Пока цены не придерживаются этой отметки, откат остается возможным, особенно если улучшится судоходство или переговоры продвинутся», — говорит основательница нью-делийской исследовательской компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Параллельно ситуация с безопасностью в регионе остается сложной, ведь в субботу рано утром возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене перехватила две баллистические ракеты и два беспилотника, выпущенных поддерживаемыми Ираном хуситами в сторону королевства.

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По итогам прошлой недели Brent уже выросла на 0,4%, в то время как марка WTI просела на 7,9%. Сильное давление на американский бренд повлекло за собой опасения относительно возможного введения Вашингтоном запрета на экспорт дизельного топлива для сдерживания рекордных внутренних цен. Потенциально такое решение может ограничить объем нефтепереработки в США.

Рекордные цены на дизель в США усиливают инфляцию и провоцируют дискуссии о потенциальных ограничениях экспорта. Любые ограничения на экспорт дизеля из США, по словам аналитиков банка ANZ, приводят к сужению предложения.

В то же время, предварительные данные аналитической компании Kpler, опубликованные в понедельник, свидетельствуют о наращивании морского экспорта сырой нефти основными ближневосточными производителями.

В сентябре этот показатель вырос до 12,8 млн баррелей в сутки, обновив максимум с начала войны в феврале благодаря активизации отгрузок из Саудовской Аравии и ОАЭ. Это восстановление произошло на фоне стабилизации трафика через Ормузский пролив.

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Нефтяные компании США объявили о мировом кризисе

Напомним, руководители американских нефтяных компаний заявили о начале глобального топливного кризиса из-за длительного закрытия Ормузского пролива, истощения резервных мощностей и сокращения коммерческих и стратегических запасов топлива в мире.

По словам генерального директора Chevron Майка Вирта, механизмы сдерживания цен и поставок в значительной степени исчерпаны, поэтому быстрого падения цен ждать не стоит.

Особенно острой остается ситуация с дизелем, запасы которого падают из-за простоя НПЗ во время конфликтов на Ближнем Востоке и атак на энергетическую инфраструктуру России, тогда как спрос дополнительно растет из-за сезона сбора урожая в США.

Дополнительно дефицит усугубляется из-за атак Ирана и йеменских хуситов на танкеры, а также из-за активного возвращения Китая к закупкам нефти на мировом рынке после исчерпания собственных складских запасов.

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