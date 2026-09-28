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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Скоро в роддом: беременная Энн Хэтэуэй в вязаном наряде с бахромой приняла участие в пресс-конференции

Актриса продемонстрировала новый стильный аутфит шоколадного оттенка в ходе промокампании нового психологического триллера «Верити».

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй, которой совсем скоро предстоит рожать, попала в объектив папарацци, когда выходила с пресс-конференции по фильму «Верити» в Нью-Йорке. Актриса, исполнившая в картине одну из главных ролей, выглядела улыбчивой и с удовольствием позировала фотографам.

Для выхода 43-летняя звезда выбрала шоколадный вязаный комплект Cult Gaia, состоящий из топа без рукавов с высоким вырезом и широких брюк. Наряд украшали фактурный узор, асимметричный крой и длинная бахрома.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Шоколадную гамму Хэтэуэй дополнила контрастной красной сумкой Rabanne, украшенной металлическими элементами. Также на ней были коричневые босоножки с тонкими ремешками, черные солнцезащитные очки и золотые украшения Bulgari — серьги, браслеты, часы и кольца.

Волосы у звезды были распущены и оттянуты от лица ободком. У нее был нежный макияж и вишнево-шоколадный маникюр и педикюр.

О фильме:

«Верити» — экранизация одноименного бестселлера Коллин Гувер, снятая режиссером Майклом Шоуолтером. В центре сюжета — писательница Лоуэн Эшли, роль которой исполнила Дакота Джонсон. Из-за финансовых проблем она соглашается завершить серию романов известной писательницы Верити Кроуфорд, которая после загадочной аварии не может работать.

Поселившись в доме Верити и ее мужа Джереми, которого сыграл Джош Хартнетт, Лоуэн находит неопубликованную рукопись с жуткими признаниями. С тех пор грань между вымыслом и правдой начинает постепенно стираться. Энн Хэтэуэй сыграла в фильме роль загадочной писательницы Верити. В украинский прокат психологический триллер выйдет 1 октября.

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