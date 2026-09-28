Королева Рания опубликовала милое фото с дочерьми в честь их особого дня

Королева Рания с дочерью принцессой Сальмой / © Instagram королевы Рании

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В королевской семье Иордании на выходных был двойной праздник – дни рождения дочерей королевы Рании и короля Абдаллы II – принцессы Иман и принцессы Сальмы.

В субботу, 26 сентября, принцессе Сальме исполнилось 26 лет, а 27 сентября ее старшей сестре – принцессе Иман – исполнилось 30 лет.

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Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

«С днем ​​рождения человека, которого невозможно описать парой слов в подписи! Сальма, я люблю твой ум, твое сердце и то, какая ты есть», - написал королева Рания в подписи под фотографией со своей младшей дочерью.

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Также аналогичный пост Рания сделала и со своей старшей дочкой Иман.

«С днем рождения, моя дорогая Иман. Мама троих прекрасных девочек, но навсегда — моя драгоценная малышка», - написала под ним королева.

Королева Рания и принцесса Иман / © Instagram королевы Рании

Это поздравительное послание пришло после нескольких насыщенных дней для королевы Рании, которая на прошлой неделе находилась в Нью-Йорке с королем Абдаллой II на Генеральной Ассамблее ООН.

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