- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 312
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Рания опубликовала милое фото с дочерьми в честь их особого дня
Королева Рания опубликовала несколько фотографий со своими дочерьми, поздравив их с днем рождения.
В королевской семье Иордании на выходных был двойной праздник – дни рождения дочерей королевы Рании и короля Абдаллы II – принцессы Иман и принцессы Сальмы.
В субботу, 26 сентября, принцессе Сальме исполнилось 26 лет, а 27 сентября ее старшей сестре – принцессе Иман – исполнилось 30 лет.
«С днем рождения человека, которого невозможно описать парой слов в подписи! Сальма, я люблю твой ум, твое сердце и то, какая ты есть», - написал королева Рания в подписи под фотографией со своей младшей дочерью.
Также аналогичный пост Рания сделала и со своей старшей дочкой Иман.
«С днем рождения, моя дорогая Иман. Мама троих прекрасных девочек, но навсегда — моя драгоценная малышка», - написала под ним королева.
Это поздравительное послание пришло после нескольких насыщенных дней для королевы Рании, которая на прошлой неделе находилась в Нью-Йорке с королем Абдаллой II на Генеральной Ассамблее ООН.