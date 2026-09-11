Энн Хэтэуэй удивила своим образом во время беременности: актриса отказалась от платья и выбрала джинсы

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Всего через день после того, как Энн Хэтэуэй сияла в воздушном шелковом платье от Alexander McQueen на изысканном мероприятии, актриса появилась на открытии магазина Moncler на Пятой авеню в Нью-Йорке в непринуждённом городском образе, воспевающем свободу и материнство.

Во время своего нового появления Энн Хэтэуэй решила продемонстрировать более повседневную сторону своего гардероба во время беременности. На торжественном мероприятии, посвящённом открытию нового флагманского магазина, актриса появилась в джинсовом наряде.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Она выбрала рубашку оверсайз из тёмного отбеленного денима, которую носила с закатанными рукавами, а пуговицы от груди и ниже оставались расстегнутыми, поэтому актриса не скрывала округлый живот.

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Верх она сочетала с широкими мешковатыми брюками с подвернутыми краями, создав современный street style, в котором эстетика 1990-х сочетается с актуальными модными тенденциями.

Непринуждённый образ Энн дополнили простые чёрные босоножки с тонкими ремешками и изящные золотые украшения. Макияж остался естественным, волосы были распущены, а широкая улыбка актрисы только подчеркивала её хорошее настроение, когда она приветствовала фотографов и поклонников.

Энн Хэтэуэй и её супруг Адам Шульман / © Getty Images

Также мероприятие посетил супруг Энн — дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман. У пары уже двое сыновей — Джонатан и Джек. И с тех пор, как Энн сообщила о третьем ребенке, она восхищает публику смелыми и нестандартными образами.

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