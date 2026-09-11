Через два дня после похорона короля: имя сына норвежской королевы Метте-Марит снова у всех на слуху

Мариус Хойби / © Getty Images

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В официальном заявлении Апелляционный суд Боргартинга подтвердил принятие апелляции, поданной адвокатами Мариуса, Петаром Секуличем и Эллен Холагер Анденес. Это решение отклоняет аргумент обвинения о ненужности нового слушания и открывает путь к новому судебному процессу, в ходе которого вина Мариуса в наиболее тяжких преступлениях, за которые он был первоначально осужден на четыре года, будет пересмотрена с нуля, пишет vanitatis.

Решение суда было принято всего через день после того, как старший сын королевы Метте-Марит присутствовал на государственных похоронах короля Харальда V в соборе Осло. Мариус Борг присутствовал на службе, получив исключительное судебное разрешение в рамках своего домашнего ареста с электронным мониторингом, который он отбывает в резиденции в Скаугуме с июля.

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Мариус Хойби / © Getty Images

Напомним, на первом судебном процессе, состоявшемся в июне прошлого года, окружной суд приговорил Мариуса к четырем годам лишения свободы, признав его виновным по 34 из 39 предъявленных ему обвинений, включая два изнасилования людей, находившихся без сознания или неспособных оказать сопротивление, домашнее насилие и угрозы. Приговор также установил общую сумму компенсации в размере 640 000 норвежских крон (приблизительно 58 000 евро) для четырех жертв.

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После возобновления дела апелляционный суд вновь определит как его вину в этих нападениях, так и размер финансовой компенсации.

Мариус Хойби / © Associated Press

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