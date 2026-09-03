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Кронпринцесса Ингрид Александра: почему ее называют "спасительной силой" норвежской монархии
С момента восшествия на престол ее отца — короля Хокона VIII — принцесса Ингрид Александра оказалась еще больше в центре внимания публики.
Недавно принцесса Ингрид Александра вступила в новую историческую роль наследницы норвежского престола. 22-летняя наследная принцесса присоединилась к королю Хокону VIII, когда он во вторник официально принес присягу на верность Конституции Норвегии перед Стортингом, парламентом страны.
Церемония присяги состоялась через четыре дня после смерти отца Хокона, короля Харальда V, в возрасте 89 лет, что автоматически сделало его сына новым монархом.
Но пока король приносил присягу, Ингрид Александра также отметила важный момент в своей жизни, представив письменное заявление, в котором обязуется соблюдать Конституцию и законы, если ей когда-либо придется править вместо своего отца.
Это заявление означает, что она может исполнять обязанности регента, когда ее отец находится в поездке, не в состоянии выполнять свои обязанности или по другим причинам недоступен.
Принцессу Ингрид часто называют «спасительной силой» монархии, переживающей кризис, — после того, как выяснились связи ее матери королевы Метте-Марит с Джеффри Эпштейном, а ее сводный брат Мариус Хойби был осужден по двум пунктам обвинения в изнасиловании, пишет Daily Mail.
Кроме того, в связи с проблемами со здоровьем ведущих женщин норвежской королевской семьи, монархия столкнулась с критической нехваткой работающих членов. В результате страна теперь рассчитывает на Ингрид Александру, как на лидера норвежской монархии.
Новая должность кронпринцессы имеет огромное значение для страны. Она — первая норвежская наследница в современной королевской истории, которая достигла совершеннолетия, когда ее родитель стал монархом.
И ее отец, и дед были моложе 18 лет, когда впервые стали первыми в очереди на престол после того, как их отцы стали королями, а это означало, что они должны были принести присягу позже, когда им исполнилось 18 лет.
Ингрид Александра также стала первым членом норвежской королевской семьи, на которого непосредственно повлияли изменения в законе о гендерном престолонаследии 1990 года. В результате реформы было введено абсолютное первородство, то есть наследником становится старший ребенок, независимо от того мальчик это или девочка. В результате Ингрид опередила своего младшего брата, 20-летнего принца Сверре Магнуса, в очереди на престол.
Если Ингрид Александра в конечном итоге станет королевой, она будет первой правящей женщиной-монархом Норвегии за более чем 600 лет. Последней женщиной-правительницей в стране была королева Маргарита, правившая с 1388 по 1412 год.
И юная наследная принцесса уже становится частью команды нового поколения наследниц женского пола по всей Европе.