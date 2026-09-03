Кронпринцесса Ингрид Александра: почему ее называют "спасительной силой" норвежской монархии

Кронпринцесса Ингрид Александра / © Associated Press

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Недавно принцесса Ингрид Александра вступила в новую историческую роль наследницы норвежского престола. 22-летняя наследная принцесса присоединилась к королю Хокону VIII, когда он во вторник официально принес присягу на верность Конституции Норвегии перед Стортингом, парламентом страны.

Кронпринцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Церемония присяги состоялась через четыре дня после смерти отца Хокона, короля Харальда V, в возрасте 89 лет, что автоматически сделало его сына новым монархом.

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Король Хокон VIII / © Getty Images

Но пока король приносил присягу, Ингрид Александра также отметила важный момент в своей жизни, представив письменное заявление, в котором обязуется соблюдать Конституцию и законы, если ей когда-либо придется править вместо своего отца.

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Это заявление означает, что она может исполнять обязанности регента, когда ее отец находится в поездке, не в состоянии выполнять свои обязанности или по другим причинам недоступен.

Принцессу Ингрид часто называют «спасительной силой» монархии, переживающей кризис, — после того, как выяснились связи ее матери королевы Метте-Марит с Джеффри Эпштейном, а ее сводный брат Мариус Хойби был осужден по двум пунктам обвинения в изнасиловании, пишет Daily Mail.

Королева Метте-Марит / © Getty Images

Кроме того, в связи с проблемами со здоровьем ведущих женщин норвежской королевской семьи, монархия столкнулась с критической нехваткой работающих членов. В результате страна теперь рассчитывает на Ингрид Александру, как на лидера норвежской монархии.

Новая должность кронпринцессы имеет огромное значение для страны. Она — первая норвежская наследница в современной королевской истории, которая достигла совершеннолетия, когда ее родитель стал монархом.

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Кронпринцесса Ингрид Александра / © Getty Images

И ее отец, и дед были моложе 18 лет, когда впервые стали первыми в очереди на престол после того, как их отцы стали королями, а это означало, что они должны были принести присягу позже, когда им исполнилось 18 лет.

Ингрид Александра также стала первым членом норвежской королевской семьи, на которого непосредственно повлияли изменения в законе о гендерном престолонаследии 1990 года. В результате реформы было введено абсолютное первородство, то есть наследником становится старший ребенок, независимо от того мальчик это или девочка. В результате Ингрид опередила своего младшего брата, 20-летнего принца Сверре Магнуса, в очереди на престол.

Сверре Магнус и Ингрид Александра / © Getty Images

Если Ингрид Александра в конечном итоге станет королевой, она будет первой правящей женщиной-монархом Норвегии за более чем 600 лет. Последней женщиной-правительницей в стране была королева Маргарита, правившая с 1388 по 1412 год.

И юная наследная принцесса уже становится частью команды нового поколения наследниц женского пола по всей Европе.

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