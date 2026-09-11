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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Через два дні після похорону короля: ім’я сина норвезької королеви Метте-Маріт знову в центрі уваги

Норвезьке правосуддя ухвалило апеляцію адвокатів Маріуса Хойбі наступного дня після похорону короля Гаральда V і проведе повторний судовий розгляд у справі про згвалтування та насильство.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Маріус Хойбі

Маріус Хойбі / © Getty Images

В офіційній заяві Апеляційний суд Боргартинга підтвердив ухвалення апеляції, поданої адвокатами Маріуса, Петаром Секулічем та Еллен Голагер Анденес. Це рішення відхиляє аргумент звинувачення про непотрібність нового слухання і відкриває шлях до нового судового процесу, під час якого провину Маріуса в найбільш тяжких злочинах, за які його спочатку засудили на чотири роки, буде переглянуто заново, пише vanitatis.

Рішення суду було ухвалене лише через день після того, як старший син королеви Метте-Маріт був присутній на державному похороні короля Гаральда V у соборі Осло. Маріус був присутній на службі, отримавши винятковий судовий дозвіл у рамках свого домашнього арешту з електронним моніторингом, який він відбуває у резиденції у Скаугумі з липня.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Маріус Хойбі / © Getty Images

Нагадаємо, на першому судовому процесі, що відбувся в червні минулого року, окружний суд засудив Маріуса до чотирьох років позбавлення волі, визнавши його винним за 34 з 39 пред'явлених йому звинувачень, включаючи два зґвалтування людей, які були непритомні або неспроможні чинити опір, домашнє насильство та погрози. Вирок також встановив загальну суму компенсації у розмірі 640 000 норвезьких крон (приблизно 58 000 євро) для чотирьох жертв.

Після поновлення справи апеляційний суд знову визначить як провину в цих нападах, так і розмір фінансової компенсації.

Маріус Хойбі / © Associated Press

Маріус Хойбі / © Associated Press

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