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Волосы остаются на расческе клочками: врач объяснил, как остановить их выпадение после стресса
Утреннее отчаяние перед зеркалом, забитый слив в душе после каждого мытья и пряди волос на подушке — реальность, с которой сегодня столкнулись сотни тысяч украинцев.
Внезапная потеря густоты сказывается не только на внешнем виде, но и на самооценке: волосы редеют, пробор визуально становится реже, а привычный хвост теряет объём буквально за считанные недели.
Почему стресс имеет коварный отложенный эффект, как оценить масштабы проблемы дома за 1 минуту и какие профессиональные косметические средства возвращают фолликулы к жизни, объясняет врач-дерматолог и основательница бренда BOGIKA Ева Галайда.
Не путать с «сезонным выпадением»: почему стресс по-разному сказывается на волосах
Многие списывают резкое истончение волос на обычный сезонный фактор. Однако между сезонным и стрессовым выпадением волос существует принципиальная физиологическая разница:
Сезонное выпадение волос: плавная адаптация организма к изменению погоды и продолжительности светового дня. Оно длится несколько недель, человек теряет до 100–120 волос в сутки, а общий объем прически визуально не меняется.
Стрессовое (телогенное) выпадение: аварийная реакция организма, при которой под воздействием шока в фазу покоя одновременно переходят от 20% до 50% волосяных фолликулов. Волосы редеют равномерно по всей голове, заметно обнажая линию роста у висков и пробор.
Ловушка отложенного времени: почему волосы выпадают не сразу
Главная коварность стрессового выпадения волос заключается в том, что волосы никогда не выпадают в день, когда произошло потрясение. Организм реагирует по принципу отложенного удара.
Когда человек испытывает сильный страх, хроническую тревогу или истощение, надпочечники выделяют высокие дозы кортизола и адреналина. Включается архаичный режим выживания: ресурсы экстренно перераспределяются в жизненно важные органы (мозг, сердце), в то время как микрокапилляры кожи головы подвергаются резкому спазму. Питание волосяного сосочка резко блокируется.
Клетки луковицы сталкиваются с дефицитом кислорода и начинают синтезировать специфический регуляторный белок DKK1, который дает команду прекратить активное деление клеток. Волосок преждевременно прекращает рост (фаза анагена) и переходит в состояние замирания и покоя (телоген).
Медицинский парадокс: телогенный волос отрывается от сосочка вскоре после сосудистого спазма, но механически удерживается в устье фолликула (волосяном мешочке) ещё от 6 до 12 недель (от 1,5 до 3 месяцев). Именно поэтому, когда самый тяжелый период позади и жизнь налаживается, человека неожиданно настигает выпадение волос. Пациенты паникуют, ища причину во вчерашнем шампуне или воде, не подозревая, что расплачиваются за шок, пережитый несколько месяцев назад.
Дерматологический тракционный тест (Pull-test): проверка за 60 секунд
Чтобы развеять панику и точно определить масштабы проблемы, дерматологи проводят стандартизированный тракционный тест.
Подготовка к тесту:
Не мойте голову в течение 24–48 часов перед проверкой (это позволит подсчитать волоски, которые уже отделились от луковицы, но ещё удерживаются в порах).
Аккуратно расчешите волосы расческой с широкими зубцами, удалив случайные узелки.
Техника исполнения:
Зажмите большим и указательным пальцами прядь из примерно 50–60 волосков у самого корня.
Слегка сожмите пальцы и плавно, без резкого рывка, проведите рукой от корней до кончиков.
Повторите действие в трех контрольных зонах: на макушке (зона пробора), у висков и на затылке.
Расшифровка результата:
1–2 волоса в руке: нормальное физиологическое явление.
Более 6 волосков с одного участка (или более 15–20 в сумме за все три движения): тест положительный. Это прямое свидетельство острого телогенового процесса — луковицам требуется немедленная внешняя поддержка.
Осмотрите основание выпавшего волоса: белый плотный колбочкообразный выступ на конце свидетельствует о том, что волос завершил свой жизненный цикл из-за стресса. Если же белого пузырька нет, а край заостренный или неровный — луковица здорова, но стержень обломался из-за пересушивания и механического повреждения кератина.
Три опасных мифа, усугубляющих выпадение волос
Миф 1: «Втирать репейное или касторовое масло». Тяжелые жирные масла образуют водонепроницаемую пленку, забивают устья фолликулов, блокируют доступ кислорода и провоцируют размножение дрожжеподобного грибка Malassezia, усиливая выпадение волос. Масла предназначены исключительно для ухода за длиной волос, а не за кожей головы!
Миф 2: «Протирать кожу спиртовыми перцовыми настойками». Агрессивные спирты смывают липидную мантию, вызывая ожог и контактный дерматит. Сосуды, спазмированные под воздействием стресса, от такого шока сужаются ещё больше.
Миф 3: «Реже мыть голову, чтобы не повредить волосы». Попытка «беречь» волосы, реже их моя, приводит к окислению кожного сала и образованию сальных пробок, которые вызывают воспаление волосяных луковиц.
Топ-5 косметических средств против выпадения волос: выбор дерматолога
Чтобы остановить этот процесс и восстановить плотность, необходим комплексный косметический уход: глубокое очищение кожи → физиологическое умывание → биотехнологическая стимуляция → ежедневное питание.
Несмываемая био-сыворотка для кожи головы BOGIKA Anti Hair Loss & Growth Serum
Легкая водно-гелевая сыворотка для кожи головы, созданная для быстрого прекращения выпадения волос и стимулирования роста новых густых волос. Средство подавляет процессы выпадения волос, «пробуждает» спящие луковицы и восстанавливает полноценное питание корней. Натуральные эфирные масла розмарина и бергамота мягко улучшают кровообращение без жжения или раздражения, а пребиотики успокаивают кожу и устраняют зуд. Сыворотка совершенно не содержит масел и спирта: она впитывается за минуту, не делает волосы жирными и сохраняет свежесть прически. .
Регенерирующая отшелушивающая маска-скраб для кожи головы Orising
Профессиональный итальянский фитоскраб с полирующими микрочастицами и комплексом растительных экстрактов для глубокой детоксикации кожи головы. Средство деликатно отшелушивает слой ороговевших клеток, растворяет сальные пробки в устьях фолликулов и нормализует микроциркуляцию, в несколько раз повышая проницаемость активных сывороток.
Увлажняющий шампунь против выпадения волос Mediceuticals Hydroclenz
Американское дерматологическое средство фармацевтического класса на деликатной безсульфатной основе, разработанное для сухой, чувствительной кожи головы и тонких волос, подверженных выпадению. Благодаря комплексу PureZero шампунь мягко удаляет окисленное кожное сало и остатки стайлинга, не разрушая защитный липидный барьер. Успокаивает ткани, нормализует pH и защищает истонченные волосы от механического обрыва во время мытья.
Энергетический лосьон против выпадения волос Muran Energy Lotion For Hair Loss
Профессиональный итальянский лосьон на основе морских водорослей и эфирных масел, восстанавливающий истонченные волосы после длительного стрессового истощения. Средство улучшает поступление кислорода к волосяным сосочкам, деликатно очищает устья фолликулов от шелушения и возвращает ослабленным корням ресурсы для роста, придавая заметный объем у корней.
Тоник-стимулятор против выпадения волос с экстрактом розмарина Weleda
Культовый органический тоник швейцарской фармации со столетней историей для ежедневной поддержки тонуса ослабленных фолликулов. Натуральное эфирное масло розмарина в сочетании с экстрактами очитка и хрена улучшает капиллярное кровообращение, снижает жирность у корней и укрепляет ослабленный стержень тонких волос.
Телогеновое выпадение волос после сильного стресса выглядит пугающе, но это явление временное и полностью обратимое. Волосяные луковицы живы — они просто приостановили свою деятельность в ожидании восстановления ресурсов. При условии регулярного бережного отшелушивания, физиологического увлажняющего мытья и ежедневной стимуляции биоактивными сыворотками первый молодой пушок («baby hair») появляется на линии роста уже через 4–6 недель.