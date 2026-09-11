Волосы остаются на расческе клочками: врач объяснил, как остановить их выпадение после стресса

Волосы на расческе / © Credits

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Внезапная потеря густоты сказывается не только на внешнем виде, но и на самооценке: волосы редеют, пробор визуально становится реже, а привычный хвост теряет объём буквально за считанные недели.

Почему стресс имеет коварный отложенный эффект, как оценить масштабы проблемы дома за 1 минуту и какие профессиональные косметические средства возвращают фолликулы к жизни, объясняет врач-дерматолог и основательница бренда BOGIKA Ева Галайда .

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Не путать с «сезонным выпадением»: почему стресс по-разному сказывается на волосах

Многие списывают резкое истончение волос на обычный сезонный фактор. Однако между сезонным и стрессовым выпадением волос существует принципиальная физиологическая разница:

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Сезонное выпадение волос: плавная адаптация организма к изменению погоды и продолжительности светового дня. Оно длится несколько недель, человек теряет до 100–120 волос в сутки, а общий объем прически визуально не меняется.

Стрессовое (телогенное) выпадение: аварийная реакция организма, при которой под воздействием шока в фазу покоя одновременно переходят от 20% до 50% волосяных фолликулов. Волосы редеют равномерно по всей голове, заметно обнажая линию роста у висков и пробор.

Ловушка отложенного времени: почему волосы выпадают не сразу

Главная коварность стрессового выпадения волос заключается в том, что волосы никогда не выпадают в день, когда произошло потрясение. Организм реагирует по принципу отложенного удара.

Когда человек испытывает сильный страх, хроническую тревогу или истощение, надпочечники выделяют высокие дозы кортизола и адреналина. Включается архаичный режим выживания: ресурсы экстренно перераспределяются в жизненно важные органы (мозг, сердце), в то время как микрокапилляры кожи головы подвергаются резкому спазму. Питание волосяного сосочка резко блокируется.

Клетки луковицы сталкиваются с дефицитом кислорода и начинают синтезировать специфический регуляторный белок DKK1, который дает команду прекратить активное деление клеток. Волосок преждевременно прекращает рост (фаза анагена) и переходит в состояние замирания и покоя (телоген).

Медицинский парадокс: телогенный волос отрывается от сосочка вскоре после сосудистого спазма, но механически удерживается в устье фолликула (волосяном мешочке) ещё от 6 до 12 недель (от 1,5 до 3 месяцев). Именно поэтому, когда самый тяжелый период позади и жизнь налаживается, человека неожиданно настигает выпадение волос. Пациенты паникуют, ища причину во вчерашнем шампуне или воде, не подозревая, что расплачиваются за шок, пережитый несколько месяцев назад.

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Дерматологический тракционный тест (Pull-test): проверка за 60 секунд

Чтобы развеять панику и точно определить масштабы проблемы, дерматологи проводят стандартизированный тракционный тест.

Подготовка к тесту:

Не мойте голову в течение 24–48 часов перед проверкой (это позволит подсчитать волоски, которые уже отделились от луковицы, но ещё удерживаются в порах).

Аккуратно расчешите волосы расческой с широкими зубцами, удалив случайные узелки.

Техника исполнения:

Зажмите большим и указательным пальцами прядь из примерно 50–60 волосков у самого корня. Слегка сожмите пальцы и плавно, без резкого рывка, проведите рукой от корней до кончиков. Повторите действие в трех контрольных зонах: на макушке (зона пробора), у висков и на затылке.

Расшифровка результата:

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1–2 волоса в руке: нормальное физиологическое явление.

Более 6 волосков с одного участка (или более 15–20 в сумме за все три движения): тест положительный. Это прямое свидетельство острого телогенового процесса — луковицам требуется немедленная внешняя поддержка.

Осмотрите основание выпавшего волоса: белый плотный колбочкообразный выступ на конце свидетельствует о том, что волос завершил свой жизненный цикл из-за стресса. Если же белого пузырька нет, а край заостренный или неровный — луковица здорова, но стержень обломался из-за пересушивания и механического повреждения кератина.

Три опасных мифа, усугубляющих выпадение волос

Миф 1: «Втирать репейное или касторовое масло». Тяжелые жирные масла образуют водонепроницаемую пленку, забивают устья фолликулов, блокируют доступ кислорода и провоцируют размножение дрожжеподобного грибка Malassezia, усиливая выпадение волос. Масла предназначены исключительно для ухода за длиной волос, а не за кожей головы!

Миф 2: «Протирать кожу спиртовыми перцовыми настойками». Агрессивные спирты смывают липидную мантию, вызывая ожог и контактный дерматит. Сосуды, спазмированные под воздействием стресса, от такого шока сужаются ещё больше.

Миф 3: «Реже мыть голову, чтобы не повредить волосы». Попытка «беречь» волосы, реже их моя, приводит к окислению кожного сала и образованию сальных пробок, которые вызывают воспаление волосяных луковиц.

Топ-5 косметических средств против выпадения волос: выбор дерматолога

Чтобы остановить этот процесс и восстановить плотность, необходим комплексный косметический уход: глубокое очищение кожи → физиологическое умывание → биотехнологическая стимуляция → ежедневное питание.

Несмываемая био-сыворотка для кожи головы BOGIKA Anti Hair Loss & Growth Serum

Несмываемая био-сыворотка для кожи головы BOGIKA Anti Hair Loss & Growth Serum

Легкая водно-гелевая сыворотка для кожи головы, созданная для быстрого прекращения выпадения волос и стимулирования роста новых густых волос. Средство подавляет процессы выпадения волос, «пробуждает» спящие луковицы и восстанавливает полноценное питание корней. Натуральные эфирные масла розмарина и бергамота мягко улучшают кровообращение без жжения или раздражения, а пребиотики успокаивают кожу и устраняют зуд. Сыворотка совершенно не содержит масел и спирта: она впитывается за минуту, не делает волосы жирными и сохраняет свежесть прически. .

Регенерирующая отшелушивающая маска-скраб для кожи головы Orising

Регенерирующая отшелушивающая маска-скраб для кожи головы Orising

Профессиональный итальянский фитоскраб с полирующими микрочастицами и комплексом растительных экстрактов для глубокой детоксикации кожи головы. Средство деликатно отшелушивает слой ороговевших клеток, растворяет сальные пробки в устьях фолликулов и нормализует микроциркуляцию, в несколько раз повышая проницаемость активных сывороток.

Увлажняющий шампунь против выпадения волос Mediceuticals Hydroclenz

Шампунь против выпадения волос Mediceuticals Hydroclenz

Американское дерматологическое средство фармацевтического класса на деликатной безсульфатной основе, разработанное для сухой, чувствительной кожи головы и тонких волос, подверженных выпадению. Благодаря комплексу PureZero шампунь мягко удаляет окисленное кожное сало и остатки стайлинга, не разрушая защитный липидный барьер. Успокаивает ткани, нормализует pH и защищает истонченные волосы от механического обрыва во время мытья.

Энергетический лосьон против выпадения волос Muran Energy Lotion For Hair Loss

Лосьон против выпадения волос Muran Energy Lotion For Hair Loss

Профессиональный итальянский лосьон на основе морских водорослей и эфирных масел, восстанавливающий истонченные волосы после длительного стрессового истощения. Средство улучшает поступление кислорода к волосяным сосочкам, деликатно очищает устья фолликулов от шелушения и возвращает ослабленным корням ресурсы для роста, придавая заметный объем у корней.

Тоник-стимулятор против выпадения волос с экстрактом розмарина Weleda

Тоник-стимулятор против выпадения волос с экстрактом розмарина Weleda

Культовый органический тоник швейцарской фармации со столетней историей для ежедневной поддержки тонуса ослабленных фолликулов. Натуральное эфирное масло розмарина в сочетании с экстрактами очитка и хрена улучшает капиллярное кровообращение, снижает жирность у корней и укрепляет ослабленный стержень тонких волос.

Телогеновое выпадение волос после сильного стресса выглядит пугающе, но это явление временное и полностью обратимое. Волосяные луковицы живы — они просто приостановили свою деятельность в ожидании восстановления ресурсов. При условии регулярного бережного отшелушивания, физиологического увлажняющего мытья и ежедневной стимуляции биоактивными сыворотками первый молодой пушок («baby hair») появляется на линии роста уже через 4–6 недель.

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