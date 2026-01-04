Биотиновый шампунь: бьюти-миф или настоящий помощник для волос

Биотиновый шампунь / © Credits

Однако, действительно ли такие шампуни стимулируют рост волос, или это лишь удачный маркетинг, рассказало издание Real Simple и предоставило ответы на распространенные вопросы и они оказались значительно сдержаннее, чем рекламные слоганы.

Биотин, известный также как витамин B7, участвует в ключевых обменных процессах организма. В частности, он необходим для синтеза кератина — основного структурного белка волос, ногтей и кожи.

Большинство людей получают биотин естественным путем — из пищи. Он содержится в яйцах, рыбе, авокадо, бананах, брокколи, бобовых. Именно поэтому дефицит биотина случается редко и обычно связан с серьезными нарушениями питания или медицинскими состояниями.

Биотин в добавках

Биотин часто принимают в виде добавок, отдельно или в составе мультивитаминов. Например, в пренатальных комплексах его доза повышена, ведь он важен для развития плода. Поэтому некоторые люди без медицинских показаний также начинают их принимать «для красоты».

Биотин может помочь только при наличии дефицита. Если у человека есть настоящий дефицит биотина, пероральные добавки могут улучшить состояние волос. В то же время нет доказательств, что он, в любой форме, улучшает рост, силу или вид волос у людей с нормальным уровнем этого витамина.

Что может биотиновый шампунь

В отличие от добавок, биотиновые шампуни действуют внешне. Они контактируют с кожей головы буквально несколько минут и смываются водой. Именно поэтому ожидать от них глубокого воздействия на волосяные фолликулы не стоит.

Есть определенные данные, что биотин в составе шампуней может укреплять имеющиеся волосы и уменьшать ломкость, но важный нюанс заключается в том, что большинство таких средств уже созданы для тонких волос. Они содержат полимеры, белки и другие ингредиенты, которые визуально утолщают волосы, независимо от биотина.

На сегодня нет убедительных научных доказательств, что биотиновый шампунь стимулирует рост новых волос, останавливает выпадение и реально укрепляет волосяные фолликулы. Впрочем, он может сделать волосы гладкими, плотными на ощупь и ухоженными, и это уже неплохой бонус.

Более эффективные решения

Если цель — не просто косметический эффект, а реальный рост волос, лучше обратить внимание на методы с доказанной эффективностью.

Миноксидил. Самое исследованное безрецептурное средство для стимуляции роста волос. Он улучшает кровоснабжение фолликулов и продлевает фазу роста волос.

Гормональная терапия. При андрогенетической алопеции, особенно у женщин, врач может назначить препараты, которые уменьшают влияние гормонов на волосяные фолликулы.

Комплексный подход. В случаях стресса, резкого похудения или болезней выпадение волос может быть временным. Здесь важны сбалансированное питание, снижение уровня стресса, качественный сон и добавки с доказательной базой.

Биотиновый шампунь — не враг и не панацея. Он не заставит волосы расти быстрее, если с биотином у вас все в порядке, но он может улучшить внешний вид волос, добавить объема и сделать пряди более плотными и ухоженными

Поэтому если вам нравится эффект — пользуйтесь без страха, просто не возлагайте на него чрезмерных надежд, а при длительном выпадении или истончении волос лучшим шагом остается консультация с дерматологом — индивидуальный подход работает значительно лучше любого тренда.