Как правильно есть голубой сыр / © Associated Press

Реклама

На самом деле голубой сыр — один из самых сложных, интересных и одновременно самых недооцененных продуктов гастрономического мира. Издание Martha Stewart рассказало, как его выбрать, с чем сочетать и почему стоит дать ему второй шанс.

Смелый, пикантный, иногда даже провокационный — голубой сыр давно имеет репутацию «сложного». Его характерный узор и насыщенный вкус могут пугать с первого взгляда, но за этой внешней резкостью скрывается кремовость, сладковатые ноты и многослойная глубина вкуса.

Что делает сыр голубым

Характерные сине-зеленые прожилки — не случайность, а результат точной работы сыровара. Их образует плесень Penicillium roqueforti, которую специально добавляют в молоко. Но есть еще один ключевой элемент — кислород.

Реклама

Сыровар прокалывает головку сыра длинными металлическими иглами, это создает каналы для воздуха. Именно благодаря этому плесень «расцветает» внутри, формирует тот самый узор и насыщенный, узнаваемый вкус. Это баланс науки, ремесла и контролируемого хаоса и именно он делает голубой сыр таким особенным.

Голубой сыр для новичков

Если ваш опыт ограничивался резкой крошкой из салата — пора все изменить. Существуют так называемые «голубые сыры для начинающих»: нежные, кремовые, с минимальным количеством прожилок.

Сыр сорта Камбоцола — гибрид камамбера и горгонзолы с маслянистой текстурой и едва ощутимой пикантностью.

Сыр Mughetto — мягкий, деликатный, идеальный в паре с фруктами, медом или крекерами.

Эти сыры — как вежливые гиды в мир голубого, они не пугают, а поощряют исследовать дальше.

Как правильно покупать голубой сыр

Покупайте небольшие куски — для дегустации и экспериментов. У хорошего сыра могут быть землистые, сливочные, минеральные или даже слегка сладкие ароматы. Насыщенность — это плюс, а вот резкая, едкая нота является сигналом, что сыр не в лучшем состоянии. Обращайте внимание на корку:

Реклама

натуральная должна выглядеть «живой», но не скользкой или потрескавшейся;

завернутые в фольгу сыры — плотные, без подтекания;

мытая корка (редкость для голубых) — слегка липкая, но не мокрая.

Текстура

Голубые сыры кардинально отличаются по консистенции, поэтому именно она подсказывает, как их есть.

Мягкие и тягучие (например, Gorgonzola) — идеальны для замазывания на теплый багет.

Хрупкие и зернистые (Roquefort, Stilton) — замечательные в салатах, соусах, запеченных блюдах.

Выдержанные — те, которые лучше есть соло, например, Rogue River Blue, выдержанный в виноградных листьях, или пещерный Barnstorm Blue с нотами солода и умами.

Перед дегустацией дайте сыру нагреться до комнатной температуры — так раскрывается его аромат, сладость и послевкусие.

Идеальные сочетания

Голубой сыр любит контрасты, его лучшие друзья — сладкие и фруктовые акценты:

мед, варенье, сухофрукты

шоколад

карамелизированные или засахаренные орехи

Даже скептики меняют мнение, когда пробуют сыр с шоколадным печеньем или голубой сыр с фисташковым кремом.

Реклама

Что пить

Вместо терпких красных вин выбирайте:

портвейн

сотерн

сладкие и игристые вина

Их насыщенность и сладость смягчают пикантность сыра и создают идеальный баланс.

Попробуйте, например, посыпать голубой сыр на запеченную брюссельскую капусту с каплей острого меда и вы поймете, насколько этот продукт может быть изящным и современным.

Голубой сыр — это не вызов, а приглашение. К смелости, к новым вкусам и к гастрономической зрелости. Он не обязывает любить себя с первого кусочка, но всегда вознаграждает тех, кто подходит к нему с открытостью.

Реклама

Возможно, ваш идеальный голубой сыр еще ждет вас на сырной доске, рядом с бокалом сладкого вина и моментом, когда «я не люблю голубой» превращается в «как я мог раньше без него жить».