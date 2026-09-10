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- Шоу-бизнес
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Беременная Энн Хэтэуэй очаровала своим образом в платье Alexander McQueen
43-летняя звезда продолжает экспериментировать со стилем во время третьей беременности. На этот раз она выбрала образ, в котором сочетаются нежность и романтика.
На гала-вечере роскошного ювелирного бренда Bulgari в Нью-Йорке Энн Хэтэуэй стала главной звездой, ведь в пастельном и струящемся платье, которое подобрала для неё стилистка Эрин Уолш, актриса напоминала богиню.
Её невероятное платье свободного кроя было от Alexander McQueen. Верх платья Геттивей украшал структурированный сердцевидный вырез без бретелек с нежными складками, которые мягко спускались от груди вдоль тела, создавая легкий силуэт. Свободный крой платья деликатно подчеркивал её фигуру, а перед фотографами актриса с улыбкой позировала, положив руки на беременный живот.
Энн является амбассадором Bulgari, поэтому, как и подобает человеку, носящему такое звание, она дополнила свой образ изысканными аксессуарами от этого известного бренда.
На шее она носила бриллиантовое колье с эффектной подвеской из темно-фиолетового драгоценного камня, который идеально сочетался с оттенком платья. Запястья и пальцы украшали бриллиантовый браслет и кольца. Также в руке актриса держала сумку с ручкой в виде змеи.
Особый гламур образу придал контрастный макияж: вместо нейтральных оттенков актриса выбрала классическую ярко-красную помаду, которая стала акцентом её вечернего образа. В том же оттенке был выполнен её маникюр.
Сейчас Энн, которой 43 года, беременна третьим ребенком. Отцом ребенка является её муж, дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман. Пара уже воспитывает двух сыновей — Джонатана и Джека. И с тех пор, как Энн сообщила о третьем ребенке, она восхищает публику смелыми и нестандартными образами.