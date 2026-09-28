Когда выкапывать гладиолусы осенью и как сохранить их до весны

Когда выкапывать гладиолусы

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Для большинства регионов Украины оптимальный период выкапывания гладиолусов приходится на конец сентября — начало октября. Но ориентироваться только на календарь не стоит: важны срок цветения конкретного сорта и погода.

Когда выкапывать гладиолусы после цветения

После того как гладиолус отцвел, клубнелуковице нужно дать время на созревание. В среднем от завершения цветения до выкапывания должно пройти около 30 дней, а поздним сортам может потребоваться 45–50 дней.

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Поэтому зацветшие ранее растения выкапывают первыми, а поздние сорта оставляют в земле дольше. В то же время, все теплолюбивые гладиолусы нужно забрать из почвы до его промерзания.

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Не стоит ожидать и сильных стойких морозов. Если осень быстро холодает, лучше выкопать клубнелуковицы чуть раньше, чем рисковать потерять посадочный материал.

Что делать с гладиолусами сразу после цветения

Увядший цветонос можно срезать, чтобы растение не тратило питательные вещества на образование семян. Листья при этом оставляют.

Пока оно зеленое, растение продолжает фотосинтезировать, а питательные вещества поступают в клубнелуковицу. Именно поэтому при срезке гладиолусов для букета важно оставлять на растении как можно больше листьев. Преждевременное удаление всей надземной части может ухудшить созревание посадочного материала.

Как определить, что гладиолусы уже можно выкапывать

Есть несколько практических ориентиров:

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после цветения прошло около 30–50 дней;

листья начинают желтеть;

ночная температура заметно снижается;

прогнозируют первые стойкие заморозки.

Если сорт поздний и листья еще зеленые, а погода остается теплой, растению можно дать дополнительное время.

Как правильно выкапывать гладиолусы

Лучше всего работать в сухой день, когда земля не переувлажнена.

Чтобы случайно не разрезать клубнелуковицу лопатой, от растения следует отступить примерно 20 см, подкопать землю и только после этого осторожно приподнять растение.

Выдергивать гладиолус за стебель не нужно. Так можно повредить клубнелуковицу или оставить в земле мелкие детки.

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После выкапывания землю аккуратно встряхивают, а листья и стебель удаляют.

Какие клубнелуковицы оставлять на зиму

К зимнему хранению нужно отобрать только здоровый материал. Картофельные луковицы должны быть плотными, без мокрых участков, гнили и выраженных признаков болезней.

Поврежденные во время выкапывания, мягкие, заплесневевшие или сильно пятнистые экземпляры лучше не складывать вместе со здоровыми.

Если клубнелуковицы покрыты землей, ее можно осторожно убрать. В случае мойки посадочный материал особенно важно затем полностью просушить.

Не выбрасывайте деток гладиолусов

Вокруг взрослой клубнелуковицы формируются маленькие дочерние клубнелуковицы — детки. Их можно использовать для размножения сорта. Детки полностью сохраняют сортовые характеристики материнского растения, поэтому особенно ценны для размножения редких или любимых гладиолусов.

Созревшие детки могут легко отделяться от материнской клубнелуковицы и теряться в земле, поэтому после выкапывания почву желательно внимательно просмотреть.

До весны их хранят отдельно от взрослых экземпляров.

Как сушить гладиолусы перед хранением

Просушивание — один из важнейших этапов. Если отправить в холодное место еще влажные клубнелуковицы, риск гниения значительно возрастет.

После выкапывания клубнелуковицы можно примерно две недели подсушивать при температуре около +25 °C. Если температура ниже, процесс может длиться дольше: в хорошо проветриваемом помещении гладиолусы обычно просушивают 2–3 недели.

Картофельные луковицы лучше разложить в один слой или так, чтобы между ними оставалось пространство для циркуляции воздуха.

После сушки удаляют сухие старые корни, отделяют старую истощенную клубнелуковицу от новой и еще раз перебирают посадочный материал.

Нужно ли снимать сухие чешуи

Со здоровых клубнелуковиц не нужно без необходимости снимать всю сухую защитную оболочку. Покровные чешуи защищают посадочный материал от чрезмерного пересыхания.

Особенно важно оставить оболочку на детках. Их очищают уже перед подготовкой к весенней посадке.

При какой температуре хранить гладиолусы

После полного просушки клубнелуковицы переносят в прохладное место.

Оптимально сохранять гладиолусы при температуре +3…+8 °C. При такой температуре они остаются в покое и не начинают преждевременно прорастать.

Допустимый и более широкий диапазон, после просушки клубнелуковицы можно держать при температуре около +5…+10 °C.

Важно не только поддерживать прохладу, но избегать резких колебаний температуры и избыточной влаги.

В чем лучше хранить гладиолусы

Бульболуковицам нужна вентиляция. Их можно сложить в:

бумажные пакеты;

тканевые мешочки;

сетки;

невысокие вентилируемые ящики.

Герметичные полиэтиленовые пакеты для хранения гладиолусов нежелательны, поскольку внутри скапливается конденсат и возрастает риск гниения.

Если сортов много, посадочный материал лучше сразу разделить и подписать.

Можно ли хранить гладиолусы в холодильнике

Небольшое количество клубнелуковиц можно оставить до весны в холодильнике. Для такого хранения их заворачивают в бумагу и периодически проверяют на появление влаги и плесени.

Если бумага стала влажной, ее нужно заменить, а клубнелуковицы просушить.

Также подойдет сухой прохладный подвал, погреб или утепленная лоджия, если температура не опускается ниже допустимой.

Как часто проверять гладиолусы зимой

Не стоит складывать клубнелуковицы осенью и забывать о них до весны.

Посадочный материал нужно регулярно перебирать и сразу удалять начавшие загнивать экземпляры. Особо внимательно нужно следить за влажностью.

Если клубнелуковицы начинают преждевременно прорастать, это может свидетельствовать о слишком высокой температуре хранения.

Главное, что нужно запомнить

Для большинства регионов Украины гладиолусы выкапывают в конце сентября или начале октября, но точный момент зависит от сроков цветения. После него желательно дать клубнелуковицам примерно месяц, а поздним сортам — до 45-50 дней на вызревание.

Затем посадочный материал следует хорошо просушить в течение примерно 2–3 недель и перенести в прохладное место с температурой около +3…+8 °C. Зимой клубнелуковицы периодически осматривают, чтобы вовремя убрать начавшие портиться.

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