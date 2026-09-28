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Поединок сборной Украины в Лиге наций обслужит арбитр, который судил матч россиян в Москве
Азербайджанец Алияр Агаев в июне 2025 года ездил в страну-террорист зарабатывать деньги на товарищеской игре между россиянами и нигерийцами.
Главным арбитром матча второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 между сборными Грузии и Украины назначен 38-летний азербайджанец Алияр Агаев.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
На линиях ему помогут соотечественники Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым рефери будет Рауф Кабаров (Азербайджан), арбитром VAR — Алеандро Ди Паоло (Италия), ассистентом арбитра VAR — Ингилаб Мамедов (Азербайджан).
Отметим, что Агаев, Зейналов и Амирали в июне 2025 года обслуживали товарищеский матч Россия — Нигерия (1:1), который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.
Матч Грузия — Украина состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Грузия — Украина.
Украина и Грузия проводят нынешний розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также являются Венгрия и Северная Ирландия. В стартовом туре Украина на выезде одолела Венгрию (1:0), а Северная Ирландия в гостях вырвала победу над Грузией (1:0).
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.