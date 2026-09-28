Сборная Украины объявила заявку на матч Лиги наций против Грузии

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу определилась с заявкой на матч второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера рассчитывает в предстоящем поединке на 23 игрока.

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Вне состава остались сразу семь футболистов: Виталий Миколенко, Илья Крупский, Александр Драмбаев, Георгий Судаков, Иван Варфоломеев, Игорь Краснопир и Александр Назаренко.

Заявка сборной Украины на матч Лиги наций против Грузии

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Егор Назарина, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок

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Форварды: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко, Роман Яремчук, Владислав Велетень

Матч Грузия — Украина состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Грузия — Украина.

Украина и Грузия проводят нынешний розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также являются Венгрия и Северная Ирландия. В стартовом туре Украина на выезде одолела Венгрию (1:0), а Северная Ирландия в гостях вырвала победу над Грузией (1:0).

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.

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