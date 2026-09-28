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Поєдинок збірної України у Лізі націй обслужить арбітр, який судив матч росіян у Москві
Азербайджанець Аліяр Агаєв у червні 2025 року їздив до країни-терористки заробляти гроші на товариській грі між росіянами та нігерійцями.
Головним арбітром матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 між збірними Грузії та України призначено 38-річного азербайджанця Аліяра Агаєва.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На лініях йому допоможуть співвітчизники Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. Четвертим рефері буде Рауф Кабаров (Азербайджан), арбітром VAR — Алеандро Ді Паоло (Італія), асистентом арбітра VAR — Інгілаб Мамедов (Азербайджан).
Зазначимо, що Агаєв, Зейналов та Аміралі у червні 2025 року обслуговували товариський матч Росія — Нігерія (1:1), який відбувся на стадіоні "Лужніки" в Москві.
Матч Грузія — Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна.
Україна та Грузія проводять нинішній розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також є Угорщина і Північна Ірландія. У стартовому турі Україна на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Північна Ірландія у гостях вирвала перемогу над Грузією (1:0).
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.