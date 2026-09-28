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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

Поєдинок збірної України у Лізі націй обслужить арбітр, який судив матч росіян у Москві

Азербайджанець Аліяр Агаєв у червні 2025 року їздив до країни-терористки заробляти гроші на товариській грі між росіянами та нігерійцями.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Аліяр Агаєв

Аліяр Агаєв / report.az

Головним арбітром матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 між збірними Грузії та України призначено 38-річного азербайджанця Аліяра Агаєва.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допоможуть співвітчизники Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. Четвертим рефері буде Рауф Кабаров (Азербайджан), арбітром VAR — Алеандро Ді Паоло (Італія), асистентом арбітра VAR — Інгілаб Мамедов (Азербайджан).

Зазначимо, що Агаєв, Зейналов та Аміралі у червні 2025 року обслуговували товариський матч Росія — Нігерія (1:1), який відбувся на стадіоні "Лужніки" в Москві.

Матч Грузія — Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна.

Україна та Грузія проводять нинішній розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також є Угорщина і Північна Ірландія. У стартовому турі Україна на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Північна Ірландія у гостях вирвала перемогу над Грузією (1:0).

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

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