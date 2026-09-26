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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй

Рамаз Сванадзе замінив Віллі Саньоля на чолі грузинської команди.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Віллі Саньоль

Віллі Саньоль / © Associated Press

Збірна Грузії звільнила Віллі Саньоля з посади головного тренера перед матчем проти України у другому турі групового етапу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Грузії.

В останньому поєдинку під керівництвом Саньоля грузини програли Північній Ірландії (0:1) у стартовому турі Ліги націй-2026/27.

Саньоль очолював збірну Грузії від лютого 2021 року. Під його керівництвом команда досягла історичного успіху — вперше вийшла на чемпіонат Європи, де зуміла подолати груповий етап і пробитися до 1/8 фіналу.

Замість Саньоля збірну Грузії очолить керманич молодіжної команди Рамаз Сванадзе.

Грузія є одним із суперників України в новому розіграші Ліги націй. Перший матч між командами відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0).

Це був перший офіційний поєдинок української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

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