Удари по Україні взимку: експерт сказав, скільки ракет накопичила РФ

Росія може накопичувати ракети / © Associated Press

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РФ здатна складувати балістичні ракети й дрони, готуючись до ударів по енергетиці взимку.

Про це авіаційний експерт Богдан Долінце розповів в ефірі, оцінюючи поточні темпи російського виробництва.

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За його даними, серед наявного арсеналу — понад 500 «Оніксів», більше 450 «Калібрів», понад 400 ракет С-400, більше 100 «Іскандерів» та «Цирконів», а також Х-101, КН-24 і «Кинджали».

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«Водночас РФ здатна виробляти до 200 крилатих і балістичних ракет на місяць, а використовує менше, ніж виготовляє», — зазначив він.

За оцінкою авіаційного експерта, щонайменше дві третини нинішнього запасу Москва зберігає як недоторканний резерв, тому до початку зими може додатково накопичити кілька сотень ракет для ударів по критичній інфраструктурі.

Раніше аналітики повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 під час атак на Україну. Таким чином Москва, ймовірно, намагається випробувати ці ракети на практиці та підвищити точність їхнього наведення.

Тим часом Україна готується до найскладнішої зими від початку вторгнення. Через можливі обстріли та нестачу ППО люди запасаються дровами і планують переїзд до сіл, а уряд шукає підтримку на Заході.

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