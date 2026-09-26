Нові ураження в Росії та Чорному морі: Зеленський розкрив деталі нічних далекобійних ударів

Нові ураження у РФ / © фото з соцмереж

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Сили оборони України продовжують щоденно відповідати агресору на терор проти мирного населення. Цієї ночі за допомогою далекобійної зброї було завдано чергових потужних ударів по військових і логістичних об’єктах на території Росії та в акваторії Чорного моря.

Про нові успішні ураження ворожої інфраструктури повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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За словами глави держави, під прицілом українських воїнів опинилися ключові об’єкти, які забезпечують російську армію:

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Ільський НПЗ у Краснодарському краї;

завод у Ростовській області, який постачає окупантам компоненти для ракет та артилерії;

зенітний гарматний комплекс «Панцир-С2»;

логістичні об’єкти та цілі в акваторії Чорного моря.

Він підкреслив, що такі заходи є прямою відповіддю на російські обстріли та засобом перенесення війни на територію агресора.

Нові ураження у РФ / © Володимир Зеленський

«Дякую воїнам СБУ, СОУ та ВМС за влучність! Вдячний усім, хто відповідає Росії на удари по наших людях і переносить цю війну туди, звідки вона прийшла», — зазначив Володимир Зеленський.

Удари по НПЗ РФ: останні новини

Нагадаємо, Пермський нафтопереробний завод, який посідає сьоме місце в Росії за обсягами переробки нафти, зупинив роботу 25 вересня після атаки українських безпілотників. Внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа. Також були пошкоджені трубопроводи, резервуари та технологічні установки НПЗ.

Раніше повідомлялося, що московський НПЗ «Газпром нефти» зупинив переробку нафти після атаки українських дронів.

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Крім того, в Самарській області Росії продовжує горіти Куйбишевський НПЗ, який ЗСУ атакували напередодні.

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