Інтернет / © Pixabay

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У Києві через російські атаки, які сталися протягом останніх кількох днів, у роботі низки інтернет-провайдерів виникли перебої. Зокрема, сьогодні було пошкоджено обладнання Cosmonova і «Коло.ТБ». Втім, перебої фіксують і в інших регіонах України.

Що відомо про про удари по дата-центрах у Києві, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Через удари Росії по провайдерах зв’язку в Києві деякі сервіси працюють з перебоями: частина клієнтів зіткнулася з проблемами з Інтернетом і телефонним зв’язком.

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Водночас моніторингові чати повідомляють, що через руйнування вузлового обладнання та комутаційних магістралей спостерігаються масштабні перебої з інтернетом і хостингом не лише в Києві, а й у кількох регіонах України.

Протягом останніх днів у Києві через «прильоти» та падіння уламків пошкоджень зазнали майданчики й дата-центри низки провайдерів і хостинг-компаній, зокрема, Datagroup, UTELS, Crazy Network, «Павутина», Kievnet, Faust, Etherlink, Cityhost, MiroHost, «Домонет».

Удар по об’єктах Cosmonova

У компанії повідомили, що росіяни ударили по дата-центру Cosmonova напередодні ввечері, а сьогодні зранку була здійснена ще одна атака. Пошкоджено опорну мережу, через що виникли проблеми в роботі сервісів. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС. Працівники компанії перебувають у безпеці.

Cosmonova — український телекомунікаційний оператор та IT-провайдер. Основний регіон фізичного покриття — Київ та область.

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Атака на обладнання «Коло.ТБ»

Інтернет-провайдер «Коло.ТБ» повідомив про пошкодження обладнання через обстріл Києва 26 вересня. Це вже третє влучання в об’єкт компанії. Фахівці вже розгортають резервні потужності та змінюють маршрути.

«Ми вже займаємося розгортанням резервів і зміною маршрутів. На цей раз ситуація значно складніша», — повідомили у провайдера.

Зауважимо, провайдер «Коло.ТБ» — роздрібний бренд Cosmonova. Він надає послуги безперебійного інтернету та цифрового телебачення переважно в Києві та прилеглих населених пунктах області.

«Новини.LIVE» призупинив роботу

Телеканал «Новини.LIVE» тимчасово залишився без сигналу через наслідки російських ударів по дата-центрах у Києві.

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У телеканалі повідомили, що через численні атаки на столичну інфраструктуру зв’язку частина сервісів працює з перебоями. Це позначилося і на ефірі мовника.

Інтернет в Україні під ударом — що відомо

Раніше у НКЕК попереджали, що в Україні можливі перебої в роботі телекомунікаційних мереж та доступі до послуг зв’язку. Причиною можуть ставати пошкодження телекомунікаційної інфраструктури внаслідок російських атак.

Своєю чергою нардеп Олександр Федієнко наголосив: хоча РФ прицільно атакує телекомунікаційну інфраструктуру, повне зникнення Інтернету по всій країні через такі удари малоймовірне. За його словами, українська цифрова інфраструктура побудована так, що повністю залишити країну без зв’язку надзвичайно складно.

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