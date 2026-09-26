Блогерка Монро зізналась у втраті волосся і чому їй відмовили зробити пересадження: "Дуже болісна тема"

Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

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Українська блогерка та психологиня Монро вперше відверто розповіла про часткову втрату волосся.

Знаменитість у своєму Instagram зізналась, що носить натуральні перуки. Річ у тім, що своє волосся зірка Мережі частково втратила. На жаль, цей процес вже незворотний. Монро не приховує, що для неї це неабияк болісна тема. Однак вона нарешті наважилась про це відверто розповісти.

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«Я ношу перуки. Все, що ви бачите, це перуки з натурального волосся. Своє волосся я втратила, частково. Я ще не дозріла до того, щоб ходити з поголеною головою, але я дозріла до того, щоб про це казати вголос. Раніше для мене це була дуже болісна тема, і вона досі лишається болісною», — поділилась блогерка.

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Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

Монро також зізналась, що зверталась до різних спеціалістів. Також знаменитість хотіла зробити операцію з пересадження волосся. Однак спеціалісти відмовили Монро від цього, пояснивши, що вона не отримає жодного результату, оскільки в неї недостатньо волосяних цибулин.

«Я зверталась до деяких спеціалістів з трансплантації волосся у Туреччині, до найкращих. Всі відмовили! Точніше, сказали, що результату не буде. У мене навіть немає достатньо донорських цибулин. Це сумно, але це життя», — пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно американський реслер та актор Джон Сіна переніс друге пересадження волосся. Незадовго до процедури зірка Голлівуду повністю поголився.

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