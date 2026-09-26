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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Блогерка Монро зізналась у втраті волосся і чому їй відмовили зробити пересадження: "Дуже болісна тема"

Монро носить перуки. Зірка Мережі пояснила чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Блогерка Монро

Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

Українська блогерка та психологиня Монро вперше відверто розповіла про часткову втрату волосся.

Знаменитість у своєму Instagram зізналась, що носить натуральні перуки. Річ у тім, що своє волосся зірка Мережі частково втратила. На жаль, цей процес вже незворотний. Монро не приховує, що для неї це неабияк болісна тема. Однак вона нарешті наважилась про це відверто розповісти.

«Я ношу перуки. Все, що ви бачите, це перуки з натурального волосся. Своє волосся я втратила, частково. Я ще не дозріла до того, щоб ходити з поголеною головою, але я дозріла до того, щоб про це казати вголос. Раніше для мене це була дуже болісна тема, і вона досі лишається болісною», — поділилась блогерка.

Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

Блогерка Монро / © instagram.com/monritta

Монро також зізналась, що зверталась до різних спеціалістів. Також знаменитість хотіла зробити операцію з пересадження волосся. Однак спеціалісти відмовили Монро від цього, пояснивши, що вона не отримає жодного результату, оскільки в неї недостатньо волосяних цибулин.

«Я зверталась до деяких спеціалістів з трансплантації волосся у Туреччині, до найкращих. Всі відмовили! Точніше, сказали, що результату не буде. У мене навіть немає достатньо донорських цибулин. Це сумно, але це життя», — пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно американський реслер та актор Джон Сіна переніс друге пересадження волосся. Незадовго до процедури зірка Голлівуду повністю поголився.

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