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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Парк розваг опинився в центрі скандалу: понад 100 осіб дістали важкі травми

Понад 100 відвідувачів парку розваг у Валенсії, що у Каліфорнії, під час аварії на американських гірках дістали травми, зокрема важкі ушкодження мозку.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Американські гірки

Американські гірки / © Associated Press

На Каліфорнійський парк розваг Six Flags Magic Mountain подали до суду люди, які стверджують, що зазнали «катастрофічного ураження мозку» після катання на американських гірках.

Про це повідомляє The Guardian.

До позову приєдналися понад 100 осіб, які заявляють, що отримали черепно-мозкові травми під час катання на атракціоні в парку розваг у Валенсії, .

Сидіння на атракціоні обертаються на 360 градусів і перевертаються, коли гірки розганяються до швидкості близько 122 км/год. Вони проходять через напівпетлі, які раптово переходять у «стрімкі падіння».

Дві жінки перенесли крововиливи в мозок і потребували екстреного хірургічного втручання після катання на X2. Адвокати заявляють, що лікарі пов’язали травми з «різким прискоренням і уповільненням», якого жінки зазнали під час поїздки на X2.

Розслідування встановило, що за майже 20 років було зафіксовано понад десяток повідомлень про серйозні травми, пов’язані з атракціоном X2, зокрема два смертельні випадки.

У Six Flags заявили, що не коментують поточні судові процеси, а атракціон X2 не працює від середини липня.

Нагадаємо, у США родина подала до суду на популярний гірськолижний курорт Heavenly Mountain після того, як їхня 5-річна донька отримала серйозні опіки від надто гарячого шоколаду.

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