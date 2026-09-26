Парк розваг опинився в центрі скандалу: понад 100 осіб дістали важкі травми

Американські гірки / © Associated Press

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На Каліфорнійський парк розваг Six Flags Magic Mountain подали до суду люди, які стверджують, що зазнали «катастрофічного ураження мозку» після катання на американських гірках.

Про це повідомляє The Guardian.

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До позову приєдналися понад 100 осіб, які заявляють, що отримали черепно-мозкові травми під час катання на атракціоні в парку розваг у Валенсії, .

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Сидіння на атракціоні обертаються на 360 градусів і перевертаються, коли гірки розганяються до швидкості близько 122 км/год. Вони проходять через напівпетлі, які раптово переходять у «стрімкі падіння».

Дві жінки перенесли крововиливи в мозок і потребували екстреного хірургічного втручання після катання на X2. Адвокати заявляють, що лікарі пов’язали травми з «різким прискоренням і уповільненням», якого жінки зазнали під час поїздки на X2.

Розслідування встановило, що за майже 20 років було зафіксовано понад десяток повідомлень про серйозні травми, пов’язані з атракціоном X2, зокрема два смертельні випадки.

У Six Flags заявили, що не коментують поточні судові процеси, а атракціон X2 не працює від середини липня.

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Нагадаємо, у США родина подала до суду на популярний гірськолижний курорт Heavenly Mountain після того, як їхня 5-річна донька отримала серйозні опіки від надто гарячого шоколаду.

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