Зґвалтував дитину, а потім опублікував відео в Мережу: у Дніпрі засудили музичного керівника

Дитина / © pixabay.com

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У Дніпрі 56-річного чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної вихованки та поширення порнографічних відео з нею.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

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Як довели в суді ювенальні прокурори Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, у липні 2019 року засуджений працював музичним керівником у дитячому таборі. Користуючись своїм становищем, він неодноразово вчиняв щодо 11-річної дівчинки дії сексуального характеру.

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Повідомляється, що злочини чоловік знімав на відео, які потім розповсюджував через мережу Інтернет. Щоб приховати скоєне, він залякував дитину та чинив на неї психологічний тиск, через що дівчинка довгий час нікому не розповідала про те, що сталося.

Правоохоронці викрили та затримали зловмисника у грудні 2019 року після того, як виявили в мережі один із зроблених ним відеозаписів.

«Під час судового розгляду обвинувачений вини не визнав. Однак суд погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі», — зазначили правоохоронці.

Вирок суду вже набрав законної сили. Інформацію про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Нагадаємо, кілька родин із Житомирщини заявили в поліцію про сексуальне насильство та погрози їхнім дітям у закордонному таборі. Матері постраждалих звернулися до журналістів і розповіли, що з їхніх дітей знущалися старші вихованці.

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