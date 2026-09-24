Изнасиловал ребенка, а затем опубликовал видео в Сеть: в Днепре осудили музыкального руководителя

Ребенок / © pixabay.com

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В Днепре 56-летнего мужчину осудили за изнасилование 11-летнего воспитанника и распространение порнографических видео с ним.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

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Как доказали в суде ювенальные прокуроры Правобережной окружной прокуратуры города Днепра, в июле 2019 года осужденный работал музыкальным руководителем в детском лагере. Пользуясь своим положением, он неоднократно совершал по отношению к 11-летней девочке действия сексуального характера.

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Сообщается, что преступления мужчина снимал на видео, которое затем распространял через сеть Интернет. Чтобы скрыть содеянное, он запугивал ребенка и оказывал на него психологическое давление, поэтому девочка долгое время никому не рассказывала о случившемся.

Правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника в декабре 2019 года после того, как обнаружили в сети одну из сделанных им видеозаписей.

«Во время судебного разбирательства обвиняемый вины не признал. Однако суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы», — отметили правоохранители.

Приговор суда уже вступил в законную силу. Информация о осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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Напомним, несколько семей из Житомирской области заявили в полицию о сексуальном насилии и угрозах их детям в заграничном лагере. Матери пострадавших обратились к журналистам и рассказали, что над их детьми издевались старшие питомцы.

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