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На Закарпатье мужчину подозревают в изнасиловании собственной матери: жуткие подробности
В Закарпатье мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 68-летней матери
В Закарпатье полиция задержала 48-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании его 68-летней матери. Женщину госпитализировали в больницу с кровотечением. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.
Что известно о деле
По данным правоохранителей, утром 16 сентября в 09.02 в полицию обратились медики Иршавской городской больницы. Они сообщили о госпитализации 68-летней женщины.
Пациентка рассказала медикам, что ее сексуально обидел сын.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Хустского районного управления. Правоохранители провели первоочередные следственные действия и собрали доказательства, которые, по данным полиции, предварительно подтверждают слова потерпевшей.
Выяснилось, что событие произошло ночью по месту жительства матери и сына. На момент инцидента 48-летний мужчина был под хмельком — это подтвердило медицинское освидетельствование.
Полицейские задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его поместят в изолятор временного содержания.
Следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении. Его действия предварительно квалифицировали по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Продолжается досудебное расследование.
Мужчина считается невиновным в совершении уголовного правонарушения, пока его вина не будет доказана.
Ранее в Киеве 50-летнего мужчину приговорили к восьми годам заключения за изнасилование 22-летней падчерицы, имеющей психическое расстройство . По данным следствия, мужчина жил с семьей с 2019 года. Мать девушки, которая является ее попечительницей, оставляла дочь под его наблюдением. Из-за психического заболевания потерпевшая воспринимает реальность на уровне ребенка в возрасте примерно 5–10 лет. В 2024 году мать узнала о беременности дочери. После рождения ребенка экспертиза установила, что его отец является отчим. Девушка родила дочь, от которой семья впоследствии отказалась, и ребенка передали на усыновление.