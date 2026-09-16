Не спешите выбрасывать: за эти старые советские радиоприемники сегодня дают сотни долларов

Сколько стоит старый радиоприемник / © Pixabay

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Не стали исключением и советские радиоприемники — за отдельные модели покупатели готовы отдавать сотни долларов, пишет Telegraph.

Особенно ценятся хорошо сохранившиеся и исправные экземпляры, а также техника, которую все труднее найти на вторичном рынке. Поэтому перед тем как избавиться от старого приемника, стоит проверить его модель и узнать, сколько за аналогичные устройства просят продавцы.

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VEF Spidola 10 — известный приемник из Риги

Одним из самых узнаваемых радиоприемников советской поры остается VEF Spidola. Производство этих портативных транзисторных устройств было отлажено на рижском заводе VEF в 1960-х годах.

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Сегодня стоимость «Спидолы» существенно зависит от модификации и сохранности. К примеру, рабочий VEF Spidola 10 продавался на eBay примерно за 90 долларов, что составляет около 4 тысяч гривен.

В то же время цены на отдельные экземпляры VEF Spidola могут быть заметно выше. На Etsy коллекционные и отреставрированные приемники этой серии оценивают примерно в 119–175 долларов, или около 5,2–7,7 тысяч гривен.

«Океан-214»: цена зависит от состояния

Еще один радиоприемник, который можно встретить в старых квартирах, — «Океан-214». Стоимость этой модели хорошо демонстрирует, насколько важно для коллекционной техники ее состояние.

Один «Океан-214», изготовленный в 1980-х годах, в июне 2026 года был продан на eBay примерно за 26 долларов — это около 1200 гривен.

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В то же время, за редкий исправный экземпляр покупатель отдал около 80 долларов, или 3,5 тысячи гривен. Еще один рабочий приемник этой модели предлагали уже за 129 долларов — примерно 5,7 тысяч гривен.

Поэтому одинаковое название на корпусе еще не означает одинаковую цену. Сохранность, работоспособность и конкретная версия устройства могут оказывать существенное влияние на его стоимость.

За «Ригу-103» можно получить около 100 долларов

Интерес у ценителей ретротехники вызывают и радиоприемники латвийского производства. Среди них — транзисторная «Рига-103», рассчитанная на работу в нескольких диапазонах.

В июле 2026 года один такой приемник нашел покупателя на eBay за 85 британских фунтов. На тот момент это соответствовало примерно 110 долларам или около 4,8 тысячи гривен.

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Следовательно, старая «Рига», годами стоящая в шкафу или гараже, потенциально может оказаться значительно дороже, чем кажется ее владельцу.

«Даугава» может стоить почти 300 долларов

Еще более интересными для любителей винтажа могут быть старые ламповые модели. Они привлекают внимание не только как техника ушедшей эпохи, но и как декоративные предметы для интерьера.

Среди таких устройств — радиола «Даугава», которую выпускали в Риге. Экземпляр 1954 выставляли на eBay за 299 долларов — примерно 13,3 тысячи гривен.

В отличие от компактных транзисторных приемников такая радиола является достаточно большим предметом. Ее могут покупать не только коллекционеры, но и поклонники ретроинтерьеров.

От чего зависит цена старого радиоприемника

Впрочем, находить сотни долларов в каждом старом приемнике не стоит. Массовое производство означает, что многие модели до сих пор можно приобрести относительно недорого.

При оценке прежде всего имеют значение модель и год выпуска. Также учитывается редкость конкретной версии, внешнее состояние, наличие оригинальных деталей и комплектующих. Отдельным преимуществом будет трудоспособность устройства.

Поэтому старый советский радиоприемник перед продажей лучше не разбирать и не пытаться самостоятельно улучшить, не выяснив его потенциальную ценность. Иногда именно оригинальное состояние может быть важно для покупателя.

Если дома сохранилась «Спидола», «Рига», «Океан» или старая ламповая радиола, следует сначала найти точное название модели и посмотреть на цены аналогичных экземпляров. Дело, много лет занимавшее место на антресолях, вполне может оказаться интересным для коллекционеров.

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