Не поспішайте викидати: за ці старі радянські радіоприймачі сьогодні дають сотні доларів

Скільки коштує старий радіоприймач / © Pixabay

Реклама

Не стали винятком і радянські радіоприймачі — за окремі моделі покупці готові віддавати сотні доларів, пише Telegraph.

Особливо цінуються добре збережені та справні екземпляри, а також техніка, яку дедалі важче знайти на вторинному ринку. Тому перед тим, як позбутися старого приймача, варто перевірити його модель і дізнатися, скільки за аналогічні пристрої просять продавці.

Реклама

VEF Spidola 10 — відомий приймач із Риги

Одним із найвпізнаваніших радіоприймачів радянської доби залишається VEF Spidola. Виробництво цих портативних транзисторних пристроїв було налагоджене на ризькому заводі VEF у 1960-х роках.

Реклама

Сьогодні вартість «Спідоли» суттєво залежить від модифікації та збереженості. Наприклад, робочий VEF Spidola 10 продавався на eBay приблизно за 90 доларів, що становить близько 4 тисяч гривень.

Водночас ціни на окремі екземпляри VEF Spidola можуть бути помітно вищими. На Etsy колекційні та відреставровані приймачі цієї серії оцінюють приблизно у 119–175 доларів, або близько 5,2–7,7 тисячі гривень.

«Океан-214»: ціна залежить від стану

Ще один радіоприймач, який можна зустріти у старих квартирах, — «Океан-214». Вартість цієї моделі добре демонструє, наскільки важливим для колекційної техніки є її стан.

Один «Океан-214», виготовлений у 1980-х роках, у червні 2026 року продали на eBay приблизно за 26 доларів — це близько 1200 гривень.

Реклама

Водночас за рідкісний справний екземпляр покупець віддав близько 80 доларів, або 3,5 тисячі гривень. Ще один робочий приймач цієї моделі пропонували вже за 129 доларів — приблизно 5,7 тисячі гривень.

Тому однакова назва на корпусі ще не означає однакову ціну. Збереженість, працездатність і конкретна версія пристрою можуть суттєво впливати на його вартість.

За «Ригу-103» можна отримати близько 100 доларів

Інтерес у поціновувачів ретротехніки викликають і радіоприймачі латвійського виробництва. Серед них — транзисторна «Рига-103», розрахована на роботу в декількох діапазонах.

У липні 2026 року один такий приймач знайшов покупця на eBay за 85 британських фунтів. На той момент це відповідало приблизно 110 доларам, або близько 4,8 тисячі гривень.

Реклама

Отже, стара «Рига», яка роками стоїть у шафі або гаражі, потенційно може виявитися значно дорожчою, ніж здається її власнику.

«Даугава» може коштувати майже 300 доларів

Ще цікавішими для любителів вінтажу можуть бути старі лампові моделі. Вони привертають увагу не лише як техніка минулої епохи, а й як декоративні предмети для інтер’єру.

Серед таких пристроїв — радіола «Даугава», яку випускали в Ризі. Екземпляр 1954 року виставляли на eBay за 299 доларів — приблизно 13,3 тисячі гривень.

На відміну від компактних транзисторних приймачів, така радіола є досить великим предметом. Її можуть купувати не тільки колекціонери, але й прихильники ретроінтер’єрів.

Від чого залежить ціна старого радіоприймача

Втім, знаходити сотні доларів у кожному старому приймачі не варто. Масовість виробництва означає, що чимало моделей досі можна придбати відносно недорого.

Під час оцінки насамперед мають значення модель і рік випуску. Також враховують рідкість конкретної версії, зовнішній стан, наявність оригінальних деталей та комплектуючих. Окремою перевагою буде працездатність пристрою.

Тому старий радянський радіоприймач перед продажем краще не розбирати й не намагатися самостійно «покращити», не з’ясувавши його потенційну цінність. Іноді саме оригінальний стан може бути важливим для покупця.

Якщо вдома збереглася «Спідола», «Рига», «Океан» або стара лампова радіола, варто спочатку знайти точну назву моделі та подивитися на ціни аналогічних екземплярів. Річ, яка багато років лише займала місце на антресолях, цілком може виявитися цікавою для колекціонерів.

Новини партнерів

Новини партнерів