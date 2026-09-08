Більшість перекладає неправильно: як насправді сказати "сдача" українською

Як правильно сказати "сдача" українською / © ТСН

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Насправді ж правильний український відповідник залежить від того, про що саме йдеться.

Як перекласти «сдача» українською

Універсального перекладу для російського слова «сдача» немає. Українською в різних ситуаціях використовуємо різні слова — «решта», «складання», «оренда», «здача» тощо.

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Найпростіший приклад — розрахунок у магазині. Гроші, які продавець або касир повертає покупцеві після оплати, називаються рештою.

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Тому замість «дайте здачу» природно сказати:

«Дайте, будь ласка, решту»;

«У вас буде решта з тисячі гривень?»;

«Заберіть свою решту».

Саме «решта» є найдоречнішим варіантом у цьому значенні.

«Здавати» чи «складати» іспит

Не менш часто плутанина виникає, коли говоримо про навчання. Під впливом російської конструкції «сдавать экзамен» можна почути «здавати екзамен» або «здача іспиту».

Українською нормативно говорити «складати іспит». Якщо випробування вже успішно пройдене — «скласти іспит».

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Так само варто говорити:

«складання іспиту»;

«скласти іспит»;

«перескласти іспит»;

«перескладання іспиту».

Наприклад, студент не «перездає екзамен», а перескладає іспит.

А слово «здача» взагалі існує

Так, в українській мові є і «здати», і «здача». Тож вважати ці слова помилковими в усіх випадках не варто. Головне — враховувати їхнє значення.

Цілком природно сказати «здати роботу викладачеві», якщо маємо на увазі її передавання. Так само можна здати документи, звіт, речі до камери схову або готовий об’єкт.

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Правильною буде й поширена фраза «здати квартиру в оренду». В оголошеннях натомість часто використовують коротший варіант — «оренда квартири».

Отже, автоматично викреслювати дієслово «здати» зі свого словника не потрібно. Помилка виникає тоді, коли російські мовні конструкції буквально переносять в українську без урахування їхнього значення.

Як легко запам’ятати правильні відповідники

Орієнтуйтеся не на російське слово, а на ситуацію, яку воно описує.

Якщо після покупки вам повертають гроші — це решта. Якщо студент проходить перевірку знань — він складає іспит. Якщо власник пропонує житло наймачам — він може здати квартиру в оренду. А виконану роботу чи необхідні папери можна здати викладачеві, керівникові або до відповідної установи.

Тож одного українського слова, яким можна було б замінити «сдачу» в будь-якому реченні, немає. Правильний варіант підказує контекст.

FAQ

Як правильно українською — «сдача» чи «здача»?

Слово «сдача» є російським. Український відповідник потрібно добирати залежно від значення. Якщо йдеться про гроші, які повертають після розрахунку, кажемо «решта». В інших ситуаціях можуть бути доречними слова «здача», «складання», «оренда» або дієслово «здати».

Як правильно сказати «сдача грошей» українською?

Якщо маються на увазі гроші, які покупець отримує назад після оплати товару чи послуги, правильно говорити «решта». Наприклад: «Дайте решту зі 100 гривень» або «Заберіть, будь ласка, решту».

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