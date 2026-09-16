У Трампа ответили на скандальное «интимное фото» с Натальи Гарп

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В Сети разгорелся громкий скандал вокруг фотографии, на которой президент США Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Харп. Распространенное в соцсетях изображение вызвало волну возмущения и обсуждений.

Белый дом вынужден был прокомментировать громкий скандал. Об этом сообщает издание UNILAD.

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Хотя подлинность изображения остается под вопросом, спикер Белого дома просто заявил, что это «явно подделка».

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«Это явно фальшивое фото. Конечно, это от демократов, у которых нет ничего существенного, поэтому они распространяют фальшивые изображения», — сказал представитель Белого дома изданию Newsweek.

Независимый сайт проверки фактов Snopes исследовал фотографию и обнаружил, что в Сети сейчас распространяются две разные версии изображения.

Фото x.com/MrReaganUSA

Одно изображение имеет значительно более высокое разрешение, чем другое, и, как сообщается, имеет явные признаки редактирования с помощью искусственного интеллекта, такие как руки со слишком большим количеством пальцев, а также водяной знак, указывающий на то, что оно было создано или отредактировано с помощью OpenAI.

Однако изображение с более низким разрешением, как говорят, было слишком размытым, чтобы какие-либо из этих признаков были заметны.

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В разговоре со Snopes соучредитель компании по обнаружению дипфейков Get Real Хани Фарид сказал, что изображение с более высоким разрешением явно создано искусственным интеллектом, но изображение с более низким разрешением может быть аутентичным.

Фотография впервые начала появляться на X 14 сентября и один человек прокомментировал: «Тридцать лет назад такая фотография могла разрушить карьеру политика за одну ночь. Сегодня? Вряд ли».

Некоторые американские СМИ подытоживают новость об этом фото фразой, что пока воздерживаются от оценок, пока не появятся дополнительные доказательства. Кроме того, изображение также не появилось среди фотографий, хранящихся в достоверных фоторепозиториях, таких как Getty Images и The Associated Press.

Напомним, Дональд и Мелания Трамп впервые вышли вместе после слухов о разводе.

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