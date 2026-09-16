В ГУР назвали наибольший страх Путина: чего кого боится диктатор

Паника в Кремле и призрак Ходорковского: в ГУР назвали четкие признаки слабости Путина / © Associated Press

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В Кремле раскол и паника из-за падения рейтингов так называемых «партий власти», что является четкими сигналами слабости путинского режима.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий во время панельной дискуссии на конференции Yalta European Strategy (YES), передает LIGA.net.

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По словам представителя разведки, раскол в кремлевских кругах и падение рейтингов так называемых «партий власти» — четкие сигналы слабости режима.

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«Мы знаем о понижении уровня поддержки так называемых провластных партий в России. Например, „Единой России“. Это один из сигналов для режима Путина», — заявил представитель ГУР.

Он намекает, что Запад мог бы подкупить кого-либо из российских олигархов, чтобы убедить выступить против Путина. По мнению Скибицкого, Путин действительно действительно боится российских олигархов.

«Путин действительно опасается за свой режим, за развал Российской Федерации из-за дестабилизации ситуации внутри страны. Он помнит дело Ходорковского. Это подтверждают новые правила и указы в Российской Федерации, касающиеся ситуации безопасности. К тому же очень много информации о возможной повторной приватизации некоторых предприятий и компаний в России», — сказал Скибицкий.

Напомним, американские чиновники были шокированы тем, что на следующий день после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Россия совершила массированную атаку по Украине.

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